El fixture de Unión

Unión de Sunchales debutará en el Federal A 2023 recibiendo a El Linqueño de Lincoln, uno de los ascendidos, en el marco de la primera fecha de la Zona 3. A la semana siguiente, paradójicamente, estará visitando a Sportivo Las Parejas, el equipo al que fue su anterior DT, Walter Grazziosi.

Este es el detalle de la primera fecha: Sportivo Belgrano vs. Defensores de Pronunciamiento; Unión vs. El Linqueño; Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas; Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Independiente de Chivilcoy. Libre: Defensores de Villa Ramallo.

Los demás partidos del Bicho Verde en la primera rueda: segunda fecha, Sp. Las Parejas vs. Unión; tercera fecha, Unión vs. Independiente; cuarta fecha, Gimnasia y Esgrima vs. Unión; quinta fecha, Unión vs. Douglas Haig; sexta fecha, libre; séptima fecha, Sp. Belgrano vs. Unión; octava fecha, Unión vs. Defensores de Belgrano; novena fecha, DEPRO vs. Unión.