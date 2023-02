9 de Julio quedará libre en el inicio y debutará visitando a Central Norte

Finalmente 9 de Julio tendrá su estreno en el Federal A luego de 12 años el 19 de marzo. Al realizarse ayer el sorteo del fixture, el Consejo Federal con buen tino dispuso que el León tenga fecha libre en la jornada inicial del domingo 12, y de tal manera eso le dará una semana más para prepararse, tomando como referencia que en ese aspecto tendrá una clara desventaja ante sus rivales de la Zona 4 porque el ascenso se produjo el domingo pasado. Eso sí, el estreno será como visitante, y con el primero de los viajes largos a Salta, para enfrentar a Central Norte, luego el primer encuentro como local será el 26 de marzo recibiendo a Sarmiento de Resistencia.



FIXTURE ZONA 4

Primera fecha: (12-3), Sol de América vs. Central Norte; Boca Unidos vs. Sarmiento; Juventud Antoniana vs. San Martín; Crucero del Norte vs. Gimnasia y Tiro. Libre: 9 de Julio.

Segunda fecha (19-3): Gimnasia y Tiro vs. Juventud Antoniana; San Martín vs. Boca Unidos; Sarmiento vs. Sol de América; Central Norte vs. 9 de Julio. Libre: Crucero del Norte.

Tercera fecha (26-3): 9 de Julio vs. Sarmiento; Sol de América vs. San Martín; Boca Unidos vs. Gimnasia y Tiro; Juventud Antoniana vs. Crucero del Norte. Libre: Central Norte.

Cuarta fecha (1-4): Crucero del Norte vs. Boca Unidos; Gimnasia y Tiro vs. Sol de América; San Martín de Formosa vs. 9 de Julio; Sarmiento vs. Central Norte. Libre: Juventud Antoniana.

Quinta fecha (9-4): Central Norte vs. San Martín; 9 de Julio vs. Gimnasia y Tiro; Sol de América vs. Crucero del Norte; Boca Unidos vs. Juventud Antoniana. Libre: Sarmiento.

Sexta fecha (16-4): Juventud Antoniana vs. Sol de América; Crucero del Norte vs. 9 de Julio; Gimnasia y Tiro vs. Central Norte; San Martín vs. Sarmiento. Libre: Boca Unidos.

Séptima fecha (23-4): Sarmiento vs. Gimnasia y Tiro: Central Norte vs. Crucero del Norte; 9 de Julio vs. Juventud Antoniana y Sol de América vs. Boca Unidos. Libre: San Martín.

Octava fecha (30-4): Boca Unidos vs. 9 de Julio; Juventud Antoniana vs. Central Norte; Crucero del Norte vs. Sarmiento y Gimnasia y Tiro vs. San Martín. Libre: Sol de América.

Novena fecha (7-5): San Martín vs. Crucero del Norte; Sarmiento vs. Juventud Antoniana: Central Norte vs. Boca Unidos y 9 de Julio vs. Sol de América. Libre: Gimnasia y Tiro.

En la segunda rueda, décima fecha (13-5); 9 de Julio libre.; undécima fecha (17-5) 9 de Julio vs. Central Norte; duodécima fecha (21-5) Sarmiento vs. 9 de Julio; decimotercera fecha (28-5) 9 de Julio vs. San Martín; decimocuarta fecha (4-6) Gimnasia y Tiro vs. 9 de Julio; decimoquinta fecha (11-6) 9 de Julio vs. Crucero del Norte; decimosexta fecha (18-6) Juventud Antoniana vs. 9 de Julio; decimoséptima fecha (24-6) 9 de Julio vs. Boca Unidos y decimoctava fecha (28-6) Sol de América vs. 9 de Julio.

En la tercera rueda se repite el esquema de la primera. Las fechas de juego serán: 2, 8, 16, 23 y 29 de julio; 2, 6, 20 y 27 de agosto.

En la cuarta y última rueda, las fechas serán: 3, 9, 13, 17 y 24 de septiembre; 1, 8, 15 y 29 de octubre.