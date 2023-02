Hockey: Atlético regresa a la FOSH

Desde los primeros días de febrero, el Hockey Femenino de Atlético inició los entrenamientos en vistas a un 2023 que traerá novedades para la disciplina. Bajo las órdenes de las profesoras Marisol Espíndola y Shirley Navarro, las chicas se preparan para volver a participar de manera oficial en los torneos de Federación del Oeste Santafesino de Hockey en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Además, para los próximos días se aguarda la confirmación de una obra que optimizará los entrenamientos y dará un salto de calidad a la disciplina. Los horarios de los entrenamientos para las jugadoras que se quieran sumar son los siguientes:

– Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16: Lunes (patio de la Escuela Normal), martes, jueves y viernes (predio del autódromo), de 18:00 a 20:00. A partir de marzo, martes, jueves y viernes en el predio de 18:30 a 20:30.– Infantiles (de 4 a 8 años): Lunes, miércoles y viernes (patio de la Escuela Normal), de 18:00 a 20:00.

A partir de marzo algunos entrenamientos se desarrollarán en el Predio.Los que quieran realizar consultas pueden concurrir a la Sede Administrativa (Dentesano y Urquiza), de lunes a viernes de 8:00 a 19:00, o vía WhatsApp al 3492 – 651461, de acuerdo a lo informado por el área de prensa de la institución.