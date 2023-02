García advirtió por subas por encima de la inflación

En el marco de la audiencia pública realizada para analizar el reajuste de las tarifas de energía eléctrica solicitado por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la diputada provincial Clara García advirtió ayer que en el caso del sector residencial “viene aumentando claramente por arriba de la inflación” y puso en duda que se vaya a cumplir con la inversión proyectada para 2023 cuando subejecutó la anunciada para 2022.

“El aumento propuesto para el sector residencial es de aproximadamente el 50% respecto de las tarifas de enero de 2023, a la vez que significan un aumento de casi el 150% en relación a las que estaban vigentes un año atrás”, aseguró la legisladora. A eso se suma el reajuste adicional solicitado: “Se pide autorización para incrementar la tarifa hasta un 20% más a partir de septiembre de 2023, sin necesidad de volver a someter esa decisión a discusión en una nueva audiencia pública”, apuntó la dirigente socialista.

García señaló que comparando las estimaciones de costos para 2023 respecto a las oportunamente realizadas para el ejercicio 2022 en la audiencia pública de enero del pasado año, el aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) que justifica el incremento solicitado en las tarifas “es del 140%, muy por encima de la inflación registrada en 2022”, que terminó en 95%. También explicó que, desde que asumió Perotti la gobernación, la inflación determinada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), “acumuló 320% mientras que las tarifas de EPE con el nuevo aumento anunciado, totalizará un 400% para el nivel 1 residencial en ese mismo período”

Además, sostuvo que el año pasado “la tarifa aumentó para hacer inversiones que no se hicieron y la recaudación se destinó a otros gastos. Es la marca de (el gobernador Omar) Perotti en todas las áreas de gestión y la EPE no escapa a eso. De cada $100 que prometieron invertir en 2022, sólo ejecutaron $60 pero a los usuarios les cobraron por $100”.

En este sentido la presidenta de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados opinó: “Se supone que los aumentos se destinan a la realización de obras para que no haya cortes de energía, para no haya baja tensión y se quemen los electrodomésticos, para que más industrias puedan aumentar su potencial productivo. Pero resulta muy poco creíble que vayan a cuatriplicar la inversión ejecutada con respecto a 2022. Esta sobrestimación de la inversión es el mismo mecanismo que se usó en la audiencia de 2022 y terminó sucediendo lo que habíamos anticipado”.

En su alocución, García también reclamó información actualizada sobre los balances de la empresa y recordó los pedidos de informe presentados desde la Cámara de Diputadas y Diputados en ese sentido que nunca fueron respondidos. “La página de Transparencia de la EPE tiene información que solo llega a septiembre de 2022”, añadió.

La diputada provincial precisó que, hasta el mes de septiembre, “de cuando son los últimos datos disponibles”, se habían invertido $3.100 millones. “Hoy aquí se informó que se ejecutaron $5.000 en total. De todas maneras, habían anunciado $7.900 millones, es decir, que invirtieron apenas un 60% de lo comprometido. ¿Cómo podemos esperar que vayan a invertir los $21.000 millones proyectados para 2023?”, inquirió.

Clara García también se refirió en tono crítico a la deuda que la EPE generó con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) durante el primer semestre de 2020. “Al dejar de pagar la energía mayorista que compraba -explicó-, el gobierno provincial generó una deuda para todos los santafesinos y santafesinas que luego acordó pagar en 60 cuotas mensuales, con interés sobre saldo. Ahora bien, en el informe que la EPE presentó para esta audiencia pública, se anuncia que el plan de pagos pasó a 96 cuotas. Es decir que los usuarios de la EPE seguirán pagando una mayor tarifa hasta 2029 para cubrir la deuda generada por la actual gestión de gobierno”.