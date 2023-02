Viotti preguntó por el estado de la red eléctrica de Rafaela

El concejal rafaelino, Leonardo Viotti, manifestó su negativa al aumento tarifario que pidió la EPE al exponer durante la audiencia pública celebra ayer en forma virtual. "La inflación interanual de Enero 2023 fue del 98.8%, mientras que los aumentos de los costos de la energía en Santa Fe para los usuarios residenciales fue del 136% por los primeros 150Kwh y de 182% para los segundos Kwh, superando ampliamente el índice inflacionario en el mismo período. Por otro lado, el índice de salarios de diciembre 2021 a diciembre 2022 se incrementó en un 90.4%", sostuvo el edil desde su despacho en el sexto piso del edificio municipal donde funciona el Concejo.

"Ahora la EPE y el Gobierno provincial solicitan un 39% de aumento, aunque el impacto en la boleta de los usuarios será mayor por la quita de subsidios nacionales. En Santa Fe necesitamos políticas tarifarias que beneficien a los pequeños usuarios, políticas que ayuden a paliar la difícil situación que viven las familias de los trabajadores debido a la profunda crisis económica que atraviesa nuestro país. Hasta que los salarios no recuperen su poder adquisitivo, el Estado deberá focalizar esfuerzos en generar herramientas que ayuden los vecinos a atravesar este difícil momento", sostuvo.

Según Viotti, la EPE "al igual que el Estado en su plenitud, deberá hacer grandes esfuerzos para mejorar la eficiencia de sus recursos, bajar costos operativos e invertir inteligentemente, para no desperdiciar los recursos públicos y de esta manera poder disminuir la presión tarifaria por sobre los usuarios".

El concejal enfocó además su mirada en lo que pasa en Rafaela al señalar que "la ciudad se encuentra en permanente desarrollo, y en las próximas décadas se llevará adelante un marcado crecimiento hacia el sector oeste, tanto habitacional como industrial". "Lo que requiere de la planificación de la infraestructura necesaria para que dicho proceso se dé de manera ordenada y asegurando los servicios en cantidad y calidad necesaria para cada uno de los pequeños y grande usuarios", agregó.

"Es muy necesaria la obra de la nueva Estación Norte que está pronto a licitarse y que se construirá en un terreno donado por el Municipio con aval del Concejo Municipal que tiene una superficie aproximada de 4821 m cuadrados. Será la tercera estación en nuestra ciudad, que nos brindaría más potencia y eso permitirá una mejor distribución de la capacidad disponible. Pero eso no es suficiente", enfatizó el concejal de Juntos por el Cambio.

Asimismo, consideró que actualmente "Rafaela recibe el servicio de energía eléctrica a través de 3 líneas de 132kW que hace años se encuentran totalmente saturadas, trabajando al máximo de su capacidad. Dos de ellas en funcionamiento de manera permanente y la restante, que viene desde María Juana, se utiliza como refuerzo, solo para momentos especiales". "Rafaela necesita una nueva línea de 132kW, de manera urgente, la cual debería incorporarse en el próximo plan de obras", planteó.

Por otro lado, Viotti indicó que "no sólo Rafaela, sino la provincia en su totalidad, necesitan la aprobación del tendido de una nueva línea de extra tensión de 500kW entre Malvinas argentinas (Córdoba) y San José, concluir esta importante obra llevará al menos entre 8 y 10 años desde el momento real de la toma de decisión: entre 3 y 4 años de estudios y planificación, 1 año de licitación y 3 o 4 años de obra". Por eso insistió en que "Camesa otorgue la viabilidad y que la Nación aporte los fondos. Aquí es clave la gestión en los más altos niveles de gobierno".

En el tramo final de su exposición, Viotti resaltó que "el sector rural también necesita de obras, estamos en el corazón de la cuenca lechera, y nuestros productores necesitan crecer y mejorar su capacidad productiva". En este marco, dijo que "la EPE debe mejorar el mantenimiento de algunas líneas rurales, en nuestra región, puntualmente en el sector noreste de Rafaela, cercano a las localidades de Bella Italia y Felicia, donde los productores sufren muchos problemas en el servicio".

Por último, el concejal rafaelino subrayó que "necesitamos inversiones urgentes en toda la región en líneas troncales que permitan a nuestros productores pasar del servicio monofásico al trifásico, y líneas de financiamiento para que puedan encarar dichas obras". Además dejó abierto el interrogante sobre el estado de la red eléctrica en Rafaela: "Más allá del lógico aumento de la demanda que se registra en cada verano, es preciso reducir los cortes del servicio, entre diciembre, enero y febrero tuvimos muchos cortes, por eso la pregunta es cómo está la infraestructura de la ciudad".