La Provincia presentará la oferta salarial a docentes

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, anunció ayer que la próxima semana se llevarán a cabo las reuniones paritarias con los gremios que representan a los docentes, agentes provinciales y profesionales de la salud, en las que presentará la primera oferta de aumento salarial.

Así, la Provincia convocó para el 22 de febrero, a las 12, al sector docente; el jueves 23, a las 11, a los gremios del ámbito de la administración central, UPCN y ATE; y el viernes 24, a las 9, a los profesionales de la salud.

Pusineri ratificó "la puesta del gobierno provincial a incentivar y reivindicar el espacio del diálogo colectivo como la mejor manera de dar tratamiento a los derechos de los trabajadores en lo que tiene que ver a la cuestión salarial y a las condiciones de trabajo". Además, el ministro expresó que estos encuentros "son propicios para evaluar, proponer y trabajar sobre lo que hace a la administración del Estado".

Más allá de las declaraciones livianas del funcionario, quien evitó anticipar el tipo de propuesta salarial que se oficializará el miércoles, los gremios esperan con "ansiedad" el movimiento del Gobierno en el tablero de ajedrez de las paritarias, que se iniciaron la semana pasada.

La expectativa es cuál será el ofrecimiento para recomponer el salario golpeado por la inflación. El martes pasado el INDEC confirmó que el Índice de Precios al Consumidor de enero ascendió al 6 por ciento y que la inflación interanual acumula 98,8%.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía de la Nación busca que los acuerdos paritarios, al menos en su primer tramo, no superan el 60 por ciento de actualización, que es equivalente a la inflación estimada para todo el 2023 pero que muy pocos creen se pueda alcanzar. La clave para economía es cerrar en torno al 60% y dejar abierta las paritarias para discutir ajustes cada dos o tres meses.

A gobierno santafesino no le sobra tiempo. Bien podría haber efectuado la oferta esta semana para que la próxima los docentes consulten a las bases, voten y en caso de ser una respuesta negativa poder reaccionar a tiempo para buscar un acuerdo contrarreloj antes del inicio de clases, previsto para el 1 de marzo.

Ahora no tendrá tiempo para una segunda jugada. Deberá convencer con la primera oferta si es que pretende un normal comienzo del ciclo lectivo.