Cosquín Rock: con entradas agotadas, vuelve a rugir el “Mito de las Sierras”

Por Germán Sánchez



(Especial desde Santa María de Punilla).- Siempre se dice, cada vez que llega la hora del Cosquín Rock, que es una edición especial. Y las últimas dos ediciones lo habían sido. Hace 3 años se festejaban las primeras 2 décadas y nada hacía suponer lo que se venía. El año pasado, significó el regreso después de la ausencia obligada -pandemia mediante- de 2021.

Claro que ahí no se detiene la cuestión. Y esta edición del Cosquín Rock será muy especial. Será la primera vez en 23 años de historia que en las boleterías habrá cartel de “No hay más entradas”. Hace 18 días el festival lo anunció oficialmente. Desde el primer día de venta de abonos se pudo prever que esto podía pasar. Se vendieron 16.000 entradas en menos de una hora en las primeras preventas. Mientras que 25.000 se sumaron en 2 días después de anunciarse la grilla. Así fue el ritmo de venta que nunca se frenó y llevó a José Palazzo, el mentor y el hacedor de la criatura del rock de las sierras, a decir hace un mes que era un hecho que se agotarían los boletos.

Es por ello que desde hoy a la siesta miles y miles de fanáticos colmarán como nunca el predio del Aeródromo de Santa María de Punilla en el corazón de la provincia de Córdoba para vivir la edición 22 del Cosquín Rock, el festival más grande de la Argentina.

Y por séptima vez LA OPINIÓN ha sido acreditada por la organización, por lo que nuevamente entregaremos nuestra mirada de este mega evento que nos apasiona y al que le ponemos el cuerpo y el alma. De a poco nuestra cobertura se está convirtiendo en un clásico con tantos años de continuidad, y en cada oportunidad nos cruzamos con decenas de rafaelinos pero con la seguridad de que hasta vienen cientos desde la Perla del Oeste -no conocemos a todos, claro!-. Ya a principios de este mes anticipamos lo más importante del CR2023 con una entrevista que nos concedió el propio Palazzo, como ya es habitual en las últimas temporadas.



CLÁSICO Y MODERNO

Serán dos días con mucha música para todos los gustos. Estará el lado más rockero, el más clásico mayormente concentrado en el Escenario Norte. Este sábado arrancará muy temprano con El Bordo en su regreso a las sierras cordobesas, un rato después Estelares en el Escenario de Montaña y nuevamente en el Norte, desde las 17.30, una seguidilla para quedarse hasta el final: Guasones, No Te Va Gustar, Skay y Los Fakires, Divididos y Juanse en el cierre (con sus amigos entre los cuales se cuentan León Gieco, Celeste Carballo, Mateo Sujatovic, Junior y Ale Kurz). También estará el esperado regreso de Catupecu Machu en el Escenario de Montaña y la presentación de Turf en el Sur.

Para las nuevas generaciones, Juan Ingaramo cerrará el Escenario Sur, un rato antes estarán Trueno, Rels B y Conociendo Rusia. En el Escenario de Montaña, se presentarán los reconocidos DJ Charlotte de Whitte (Bélgica) y Enrico Sangiuliano (Italia). Mientras que en el Escenario Paraguay se completará la noche con la fiesta Bresh, ya entrada la madrugada.



LAS NOVEDADES

Este año el Cosquín Rock tendrá 6 escenarios distribuidos en las 12 hectáreas del aeródromo de Santa María de Punilla. Lo primero que tiene que saber quien asista hoy es que se ha modificado el ingreso del público. Una vez que se cruza el puente sobre el río, los fanáticos continuarán caminando en el mismo sentido e ingresarán por una calle asfaltada y arbolada que desemboca en el extremo norte del predio y allí ingresarán.

Este año se suma a las propuestas musicales el Escenario de Montaña, ubicado sobre el sector este del predio casi equidistante entre los escenarios Norte y Sur. Otra novedad importante, sobre todo teniendo en cuenta que las entradas están agotadas, este año el festival vuelve a ser transmitido en vivo. Será a través del servicio de Flow. Allí se verá la mayor parte del festival en los canales que van del 605 al 608 de la grilla.

Con una programación especial, shows de los diferentes escenarios, entrevistas a los artistas, notas de color y experiencias únicas, a través de 4 canales exclusivos de la plataforma de entretenimiento, los clientes podrán vivir el festival en vivo desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. En el canal principal, el 605, se transmitirán los shows del Escenario Norte y contenido único de Flow; en el 606 el Escenario Sur; en el 607, el Escenario Montaña y en el 608, el Escenario Paraguay.

A disfrutar entonces del mejor rock and roll del país campeón del mundo.