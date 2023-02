Los Carnavales Rafaelinos hacen crecer a la ciudad

Este evento, cada año más convocante, se desarrollará hoy desde las 21:00 sobre bulevar Guillermo Lehmann entre Gabriel Maggi y Champagnat.

En este inicio de fin de semana largo, las agrupaciones rafaelinas ofrecerán una muestra del inmenso trabajo llevado adelante en el transcurso del año. Pero además, el espectáculo contará con la participación de comparsas invitadas de la región. Es la actividad más convocante de Verano Acá.

El show de música, color y baile, contará con tribunas para que las familias puedan presenciar el desfile de las distintas agrupaciones. También habrá cantinas manejadas por las propias comparsas y baños instalados en todo el sector.



CIUDAD DE EVENTOS

Rafaela se convirtió en una ciudad turística de eventos. Los carnavales son una muestra de ello, dado que reúnen a miles de personas. A esto se suman otros eventos fijos como el Festival de Teatro, la Expo Rural, las competencias de TC, el Maratón 21K, el mes por los festejos de la ciudad, el Celestito y los demás torneos de fútbol infantil y encuentros de fútbol femenino, entre otros.

También se pueden mencionar las ediciones mensuales de Plaza Feria, los festejos en cada barrio de la ciudad, los paseos a cielo abierto, los recitales que organiza el sector privado y las distintas conferencias que se hacen en la ciudad sobre distintos temas.

El Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”, recientemente inaugurado, es otro de los espacios que se suman para jerarquizar a una Rafaela que crece en actividades para todas las familias de Rafaela y la región.



OPERATIVO ESPECIAL

En materia de prevención, en el Comando Unificado se estableció un operativo especial que comienza hoy a las 6:00 con los cortes de tránsito para resguardar la zona del armado del corsódromo.

Para acceder a la zona de desfile, se solicita la colaboración de automovilistas y motociclistas. Por eso se pide que los rodados queden estacionados antes de Domingo Silva y así poder garantizar el flujo vehicular. En tanto que para motocicletas se dispondrá de una zona especial que contará con seguridad privada. La idea es llegar caminando al corsódromo y evitar el tránsito de rodados.

Asimismo, más de cien agentes de la Unidad Regional V de Policía, de la GUR y Protección Vial y Comunitaria estarán abocados a las tareas de prevención, además de 25 personas de seguridad privada.



PARA TENER EN CUENTA

Cabe destacar que en las inmediaciones no se podrá vender bebidas alcohólicas y tampoco está permitido el consumo.

Por eso, se sugiere a aquellas familias que lleven sus heladeras con distintos elementos para disfrutar la noche, que no concurran con bebidas alcohólicas, dado que las mismas serán retiradas por los agentes de control.

En caso de mal tiempo, aunque el clima anuncia que no se esperan lluvias, desde el Municipio se decidió tener otra fecha tentativa, que es el lunes 20, a la misma hora y lugar.