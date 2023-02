El actor Danilo Monge estuvo presente en el estreno del film "La reina desnuda"

Tal como se adelantó en este medio, el actor rafaelino Danilo Monge estuvo presente en el estreno de la película "La reina desnuda", dirigida por José Celestino Campusano, donde interpreta a uno de los personajes llamado Tuki.

Dicho estreno se llevó a cabo ayer en el Cine Belgrano, dentro del espacio Incaa. Danilo tuvo la oportunidad de decir unas palabras antes del comienzo del film, frente a sus seres queridos y demás público.

En diálogo con el actor, comentó para LA OPINIÓN: "La película transcurre en un pueblo. Este personaje que me tocó a mí interpretar es solitario, discriminado por el pueblo, por sus problemas psicológicos y de adicción. Estoy muy contento con el personaje porque fue un lindo desafío. La protagonista tiene distintos tipos de relaciones con los hombres del pueblo y Tuki está dentro de esos vínculos con los que se relaciona la protagonista en el desarrollo de la película".

En esta oportunidad, Campusano viajó a la localidad de Gálvez, provincia de Santa Fe, para recolectar experiencias de la vida de pueblo y con ellas darle forma a su nuevo largometraje. La mirada sensible del director está puesta sobre Victoria, quien acaba de perder un embarazo y de separarse de su pareja. Mientras se ve involucrada en un problema legal por la herencia de su padre, la joven intenta modificar su atropellado estilo de vida.

Además, Danilo agregó: "Si bien ya me he visto en pantalla grande con una serie que se estrenó hace unos años, es la primera vez que estoy en una película que se estrena en el espacio Incaa, en todo el país, con subsidio Incaa y con este director muy reconocido en lo que esa cine independiente. Que se presente en Rafaela me puso muy contento por eso, por poder estar con mi gente, por el apoyo. No solo contento como actor sino también como artista, de que el arte pueda llegar a todo el país y más a la ciudad que uno quiere, que uno ama, que tiene su público, que puedan disfrutar del cine argentino".

Esta nueva aventura del director es un retrato, sin golpes bajos y exento de crueldad, sobre la alienación y la transgresión, pero también una reflexión sobre la soledad, la redención y la culpa.

Con respecto a los proyectos a futuro, mencionó: "La idea es reponer una obra que estuvimos haciendo en el 2022, que se llama "Decir sí". Tenemos prevista una gira en La plata, Buenos Aires y alrededores de Rafaela. Ya fuimos invitados al Festival de Teatro de Sunchales. Además, la idea es reponer "Todos mueren al final", obra que salió del Laboratorio del Festival de Teatro del año pasado. A nivel cinematográfico estuve filmando otra película que se llama Asolar, que todavía está en rodaje. Con la misma directora también filmamos unas escenas para un documental que tenía pensado ella, que también está en proceso".

A Danilo lo espera un año lleno de grandes proyectos; por lo pronto, el estreno de "La reina desnuda", le permitió compartir su arte en su ciudad, con quienes más quiere.

La película se podrá ver hasta el próximo martes con una entrada general de $ 200 y descuento a jubilados y estudiantes $100. Es apta para mayores de 16 años.