Estrategia electoral 2023 y la situación de Cristina Kirchner

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó la Mesa Nacional del Frente de Todos en la que, ante representantes de todas las fuerzas que componen la coalición de Gobierno, discutieron la estrategia electoral para este 2023.

El debate posibilitó el consenso para terminar de definir un documento conjunto que lleva el título de "Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar", en una clara alusión a la situación que atraviesa la vicepresidenta, Cristina Kirchner de Kirchner, y en la perspectiva de imponerse en las elecciones.

En los 17 párrafos, las fuerzas del Frente de Todos expresan la centralidad de "impedir la proscripción" de la vicepresidenta, potenciar la unidad entre las partes que integran la coalición, e impedir el triunfo de Juntos por el Cambio. Además, enviaron un disipado mensaje al Poder Judicial, blanco del Gobierno tras la sentencia a Fernández de Kirchner en la causa por la Obra Pública.

Además de los cinco representantes por fuerza, también participaron delegaciones de gobernadores, intendentes y representantes de la CGT, la CTA y los movimientos sociales que fueron parte del armado incipiente para los comicios en 2023.



CONCLUSIONES

Luego de la "catarsis" realizada por los máximos dirigentes del oficialismo durante la primera reunión de la mesa política del Frente de Todos, en la que nadie se guardó reproches ni viejos rencores, acordaron "dejar atrás el internismo y las chicanas" para centrarse en fortalecer el espacio de cara a las elecciones presidenciales.

"El balance de la reunión es muy positivo. Sirve estar y decirse cosas", resumieron a Noticias Argentinas fuentes del Instituto Patria, quienes consideraron que "era una instancia necesaria".

Luego de la llamativa presencia del diputado nacional Máximo Kirchner en el encuentro que se realizó en la sede del PJ nacional, al cual no tenía previsto asistir, desde su entorno confiaron a NA que "el diálogo permanente con todos los sectores llevaron a que asista".

"Máximo siempre aportó y aporta a la construcción del Frente de Todos y asistió porque era un día importante en esta consolidación", argumentaron respecto a la concurrencia del líder de La Cámpora, quien sorprendió con su presencia al propio Alberto Fernández.

Fuentes de la Casa Rosada reconocieron que el jefe de Estado "no sabía" que Kirchner iba a participar del encuentro, pero lo consideraron "un gesto positivo" en la "etapa de recomposición" que comenzó a transitar la coalición gobernante.

"Se habló cara a cara, cada cual dijo lo que pensaba. Ahora hay que dejar atrás el internismo y las chicanas. La reunión tiene que servir para organizarnos y dar vuelta la página", resumió a NA uno de los asistentes al cónclave partidario.

Durante más de cinco horas de reunión, la cual se extendió hasta pasadas las 2 de la madrugada del viernes, los referentes de la coalición gobernante llegaron a una conclusión: "La realidad es que la unidad es necesaria y vital".

Si bien reconocieron que algunos momentos del debate fueron ásperos, fuentes con acceso directo al despacho presidencial destacaron: "Alberto fue claro en cuanto a que lo que desea, es que el Frente salga victorioso en las elecciones y por ello las PASO pueden ser una herramienta para potenciar al espacio".

"Fue el primer encuentro y estuvieron todos los actores, lo cual no es un dato menor. El Frente de Todos se dobla pero no se rompe, eso es lo que importa", enfatizaron.

Desde el entorno del jefe de Estado afirmaron que durante la cumbre oficialista lo notaron "cómodo y tranquilo", dado que "al fin y al cabo se trató de una reunión de compañeros de militancia que quieren el mismo destino, a pesar de que las discusiones son por la forma y los tiempos".

"Alberto sigue en carrera para renovar su mandato. La pelota quedó de su lado de la cancha, tiene que definir si quiere ser candidato", indicaron fuentes partidarias, en sintonía con el planteo que realizó un sector del Frente respecto de la necesidad de que haya una pronta definición acerca de sus intenciones electorales.

En declaraciones radiales a menos de 24 horas de haber participado del debate en la sede del PJ, la ministra describió: "El Presidente planteó que tiene una misión que es construir la victoria del frente y dijo: No quiero que gane Alberto Fernández, quiero que gane el Frente de Todos ".

Según supo NA, el kirchnerismo se mostró reticente ante la posibilidad de que haya PASO en caso de que Alberto Fernández decida ser candidato, a lo que el jefe de Estado planteó que estaría dispuesto a competir en las elecciones primarias.

"Si se siente en condiciones de jugar lo va a hacer y, si no, será otro compañero. Lo que dijo es que no tiene problema en ir a las PASO", detallaron fuentes partidarias.

A pedido del kirchnerismo, también definieron conformar una comisión con el objetivo de convencer a la vicepresidenta Cristina Kirchner de revisar su negativa de ser candidata pero, según supo NA, aún no está definido qué dirigentes la integrarán.