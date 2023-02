Los santafesinos votarán en julio y en septiembre

El Gobierno de la provincia de Santa Fe formalizó ayer la convocatoria a elecciones generales para el próximo 10 de septiembre, mientras que estableció que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se realizarán el domingo 16 de julio. De esta manera, Santa Fe desdoblará el calendario electoral respecto de los comicios presidenciales, aunque la elección coincidirá con la campaña nacional. En este sentido, cabe recordar que el 13 de agosto serán la PASO nacionales y el 22 de octubre, la elecciones generales para elegir Presidente, vice, diputados y senadores nacionales.

El cronograma electoral de la provincia fue dado a conocer a través de un decreto firmado por el gobernador, Omar Perotti, quien de esta manera oficializó con lo que había adelantado acerca de que las elecciones provinciales se realizarían en el segundo semestre.

La convocatoria apareció un día después del áspero reclamo de la Mesa Directiva de la UCR santafesina, tal como publicó LA OPINIÓN en la edición de ayer.

Uno de los objetivos del mandatario es que no exista un plazo muy amplio entre la fecha de las elecciones de autoridades y las de asunción. Es que a él le tocó asumir la Gobernación en 2019 seis meses después de haber ganado las elecciones, lo que generó una larga y desgastante transición con el gobierno de Miguel Lifschitz.

Según el decreto Nº 236, publicado ayer en el Boletín Oficial, el plazo para el cierre de listas de las precandidaturas para las PASO vencerá el 12 de mayo, y una semana antes operará el de presentación de alianzas y frentes.

En este turno electoral, además de gobernador y vice, se elegirán en Santa Fe intendentes municipales, los 19 senadores departamentales y los 50 diputados provinciales. A la vez, se renovarán parte de los concejos municipales de las ciudades santafesinas y las presidencias de las más de 300 comunas de la provincia.

"En días más, será el Tribunal Electoral el que se encargará de difundir el cronograma electoral que tendrá como fechas más importantes el 7 de mayo como plazo límite para inscribir alianzas electorales mientras que el 12 de mayo cerrarán las inscripciones de precandidatos" informó ayer el Gobierno provincial. La tarea recaerá en el secretario del Tribunal, el rafaelino Pablo Ayala, quien se estrenó en las elecciones provinciales del 2021 cuando hubo renovación parcial de concejales y elección de intendentes.

La Constitución de la provincia, que no contempla la reelección del gobernador, indica que se deben elegir las autoridades entre tres y seis meses antes del traspaso del mando, previsto para el 10 de diciembre.

En los considerandos del decreto firmado por Perotti, de ocho carillas, se establece que "las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, deben realizarse con una antelación no menor a 42 días y no mayor a los 80 días corridos del acto eleccionario general". "La convocatoria a comicios primarios, abiertos simultáneos y obligatorios, y generales, para la elección de autoridades provinciales, municipales y comunales debe realizarse entre los 150 y 120 días antes de la celebración de los comicios primarios", agrega.

Asimismo, aclara que "la Ley N° 13.333 y su reglamentación (Decreto N° 570/2013) regulan la celebración de los comicios generales para la elección de cargos municipales y comunales, estableciendo en su Artículo 1° que las

elecciones de las autoridades municipales y comunales se realizarán con una antelación, no inferior a 3 meses ni mayor a 6 meses, de la fecha de terminación de mandatos, pudiendo disponer el Poder Ejecutivo que las elecciones de autoridades municipales y/o comunales, se realicen simultánea y conjuntamente en el mismo acto con las elecciones de autoridades provinciales y/o nacionales, no teniéndose en cuenta en dicho caso el término anteriormente fijado al sólo efecto de hacer coincidir cualesquiera de aquellas con éstas".

El decreto -que lleva la firma además de Perotti de la ministra de Gobierno, Celia Arena- también plantea que "en función de lo establecido en la Ley N° 14.188 mediante la cual se declara ciudad a la localidad de Monte Vera, en el departamento La Capital, corresponde incorporar a dicha localidad en esta convocatoria".



EN RAFAELA

En las elecciones de este 2023, en lo que hace a autoridades locales, los rafaelinos deberán elegir al intendente y a cinco concejales. Luis Castellano transita el último año de su tercera gestión consecutiva al frente del Municipio, es decir que completará 12 años en el cargo.

De todos modos, el titular del Ejecutivo ya ha declarado que buscará un nuevo mandato por lo que será nuevamente candidato a intendente en las boletas de este año. Como rival a vencer tendrá entre otros al radical Leonardo Viotti, de la coalición Juntos por el Cambio.

En cuanto al Concejo, el 10 de diciembre se vencen los mandatos de Lisandro Mársico (PDP), Juan Senn (PJ), Germán Bottero (UCR-Cambiemos), Miguel Destéfanis (UCR-Cambiemos) y de Brenda Vimo (PJ). Hasta el momento, solo Senn manifestó su intención de postularse para una reelección, en tanto que Bottero prácticamente está decidido a no participar de este turno electoral al menos como candidato a concejal.

Mársico por su parte analiza la posibilidad de ser precandidato a intendente o bien buscar una nueva reelección, la opción que menos le seduce. Todo dependerá de las negociaciones con el propio Viotti.

Los rafaelinos también deberán votar, al igual que los habitantes de todo el departamento, el cargo de senador provincial que hasta ahora tiene como dueño al imbatible -en términos electorales- Alcides Calvo.