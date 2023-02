Objetos extraños en el cielo

La aparición en pocos días de objetos voladores no identificados en los cielos de distintos países estimuló la imaginación e impulsó la aparición de las más disparatadas hipótesis sobre el origen de globos u otros artefactos tecnológicos, aunque también versiones o especulaciones del propio gobierno de Estados Unidos, que ya derribó tres de ellos que avanzaban en su espacio aéreo.Entonces, conviven teorías sobre OVNIs y otras vinculadas a la geopolítica y al espionaje entre países considerando que inicialmente el gobierno estadounidense sugirió que los tres globos que pulverizó con misiles pertenecían a China, lo que tensó más la relación entre ambos países. En el mismo escenario, apareció un proyecto de un concejal de la ciudad de Santa Fe para crear una suerte de espacio de encuentro entre los humanos y los extraterrestres.En el mientras tanto, ahora todos creen ver un OVNI. Siempre el misterio se acrecienta porque las imágenes son confusas, borrosas, como si todavía se utilizara tecnología de la década del 60 para registrar una presunta nave que surca nuestros cielos. Por caso, un nuevo avistamiento de luces en el cielo se registró este martes a la madrugada en la ciudad uruguaya de Paysandú y en una amplia región de Entre Ríos y el nordeste de la provincia de Buenos Aires. Incluso la Fuerza Aérea Uruguaya ya investiga el fenómeno a través de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni).Con respecto a la aparición de objetos no identificados en el cielo de Estados Unidos, que fueron derribados por aviones cazas de ese país, la primera acusación fue contra China por creerse que eran globos espías. Sin embargo, desde Washington ahora plantearon otra hipótesis. Para empezar, el lunes insistieron en que no hay ningún indicio de que sean extraterrestres, que había sido la tesis más disparatada, pero que un general había preferido no descartar, dando alas a la especulación. El martes, además, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que nada indica tampoco que se trate de artefactos chinos, como el globo derribado la semana anterior.En este escenario, la tercera opción que se abre paso es que se trata de objetos inofensivos, probablemente globos o artilugios similares, que se lanzaron con fines comerciales o de investigación. Por ahora, no hay certezas y crecen las especulaciones.La conversación de los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que volaron para atacar al último OVNI agregó más confusión. Uno de ellos aseguró que le costaba encontrar una forma a la estructura de la nave que derribaron y sostuvo que era lento y pequeño.En esta mezcla de cosas, un concejal de la ciudad de Santa Fe presentó un proyecto de resolución para que el municipio realice los estudios de factibilidad técnica y económica con el fin de solicitar un espacio de conexión extraterrestre y observación de Ovnis. Se trata de Saúl Perman, de 63 años, quien en noviembre de 2021 fue electo para ocupar una banca en el Concejo Municipal santafesino encabezando la lista "Mejor", que representó al movimiento "La causa". El argumento para elevar esta propuesta radica en numerosas consultas recibidas por muchas personas interesadas en temas como la ufología, la vida más allá del planeta Tierra y la observación del espacio, dijo el legislador.El edil propone como sitio de emplazamiento la zona de la Costanera Este y el Paseo Néstor Kirchner, a orillas de la laguna Setúbal, un lugar al que considera muy propicio para encuentros nocturnos y a cielo abierto. Perman consideró que en los últimos días se multiplicaron las noticias sobre posibles avistamientos de ovnis en todo el mundo, incluso en Santa Fe y zonas aledañas.¿Hay OVNIS en la tierra? El debate se reabrió con fuerza sin final anunciado.