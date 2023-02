En Diputados, el Bloque Socialista pidió interpelar a Aníbal Fernández

Los diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, Mónica Fein y Enrique Estévez Boero presentaron un pedido de interpelación, con carácter de urgencia, al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para que se presente en el Congreso con el detalle de la actuación de la cartera a su cargo frente a la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado en el Área Metropolitana de Rosario.

“Seguimos trabajando para que la ciudad consiga acciones inmediatas y concretas”, explicó Fein frente la crisis de seguridad que atraviesa Rosario, la cual registró 287 homicidios en 2022, una cifra récord desde que se realizan estadísticas oficiales, y que ya son más de 40, en lo que va de enero y febrero.

Ante esta incesante ola de robos y homicidios, los legisladores socialistas solicitan la presencia de Fernández en el recinto, a fin de que brinde un informe detallado del gasto por habitante ejecutado en los últimos 3 años en la provincia de Santa Fe, en términos comparativos con el resto de las jurisdicciones provinciales.

Esta situación se enmarca en una serie de acusaciones recíprocas entre el ministro Fernández y el gobernador santafesino Omar Perotti, negando la escalada de violencia y criminalidad en la ciudad, sobre las cuales también se solicitará explicaciones: “Ese cruce público no contribuye absolutamente en nada a salir de esta situación. Minimizan, niegan la realidad y demuestran desinterés por las y los rosarinos”, asegura Fein.

Para los legisladores socialistas “deslindarse de las responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno y endilgar culpas, sólo deja al descubierto la inoperancia estatal y atenta contra los objetivos, que exigen vocación de diálogo y cooperación”. Tampoco queda claro cuál es la cantidad de gendarmes que el Ministerio de Seguridad de la Nación envió a Rosario, pues los datos del propio Fernández contrastan con los del Gobierno santafesino. Esta presentación se someterá a votación por diputados y diputadas nacionales, en la próxima sesión.



JAVKIN CON MORALES

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR recibió ayer al intendente de Rosario, Pablo Javkin y le brindó su apoyo ante la grave situación que atraviesa Rosario y la provincia de Santa Fe a causa del narcotráfico, y le exigió al presidente de la Nación, Alberto Fernández, la urgente puesta en marcha de la ley de Seguridad Interior.

Durante la reunión, Javkin brindó un detallado informe de la grave situación que atraviesa su ciudad y la provincia tras lo cual expresó: "Quiero agradecerle muchísimo a Gerardo Morales, cómo presidente del partido y a los senadores con quienes tenemos diálogo cotidiano. El narcotráfico necesita una respuesta importante del orden federal”.

Fueron parte de la reunión el diputado nacional Mario Barletta, la vicepresidenta del Senado, Carolina Losada, y los senadores Dionisio Scarpin y Luis Naidenoff entre otros dirigentes del radicalismo como Facundo Manes, Gastón Manes y Maximiliano Abad, presidente del bloque de diputados bonaerenses y de la UCR de la provincia de Buenos Aires.

“El narcotráfico nunca es un fenómeno local, no es un fenómeno que se esté dando solo en Rosario y tiene dos cuestiones fundamentales: Lo primero es lo que sucede en las cárceles de todo el país, la libertad con la que se comunican quienes están detenidos, la facilidad con la que pueden organizar delitos desde la cárcel y la ausencia absoluta de inteligencia criminal que escuche lo que están planificando en esos lugares", subrayó Javkin.

"Lo segundo es la necesidad de presencia efectiva en calle para el control por parte de las fuerzas provinciales y federales que actúan en Rosario. Lo que hoy sucede en Rosario, pasa en Rosario porque es un punto logístico estratégico, pero ni la droga ni las armas se fabrican en Rosario, ingresan, entonces la política no puede tener una política disociada en esto", planteó el intendente.

Por último, Javkin afirmó que "todo esto se lo planteamos al Presidente, se lo vamos a plantear a través de los bloques en el ámbito legislativo, y requiere un llamado al Consejo de Seguridad Interior para contar con todas las herramientas que tiene nuestra ley de Seguridad Interior para controlar estas cosas. Necesitamos ayuda, somos parte de la Argentina, y vamos a venir todas las veces que haga falta para que nos acompañen en la búsqueda de la solución".

Por su parte, el presidente de la UCR, Gerardo Morales explicó: "Hemos mantenido una reunión con Pablo Javkin , el intendente de Rosario, en la que han estado presentes todos los legisladores de la provincia de Santa Fe, luego de analizar en profundidad la situación de la ciudad y de la provincia hemos decidido enviar una carta documento al presidente de la Nación solicitando de manera urgente la convocatoria al Consejo de Seguridad del Interior, conforme el Art. 9 de la Ley 24.059”.

“Todo ello ante la imperiosa necesidad de que él mismo instrumente la creación del Comité de Crisis, previsto en el Art. 13 de dicha norma, para el ejercicio de la conducción política y supervisión operacional en un comando unificado de los cuerpos de policías y fuerzas de seguridad federales y provinciales en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Al mismo tiempo que a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, reglada en el art. 2 de la Ley 25.520, lleve adelante labores de Inteligencia en los Servicios Penitenciarios federales y provinciales en los que se

hayan alojados presos y procesados por delitos de narcotráfico”, señaló Morales.

“Asimismo -continuó Morales- hacer saber al Presidente de la Nación que se remitirán 2 cartas documento al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministro de Seguridad de la Nación, para que en el marco de sus competencia arbitren los medios necesarios para instrumentar lo aquí requerido. Remarcando al ministro de Justicia que impulse la urgente instrumentación del sistema Acusatorio Penal en la provincia de Santa Fe, instando la convocatoria de la Comisión Bicameral encargada. Que simultáneamente se cubran las vacantes existentes de jueces, fiscales y funcionarios judiciales del fuero federal en la provincia de Santa Fe y de manera paralela se agilice el tratamiento parlamentario del proyecto de Ley suscripto por la totalidad de los legisladores santafesinos de todas las fuerzas políticas para el fortalecimiento de la Justicia Federal de dicha provincia (S-1117/22 y 2436-D-2022)."

Por último, el titular de la UCR consideró que "el marco legal existente provee herramientas para generar acciones inmediatas en torno a la situación que atraviesa Rosario y la provincia de Santa Fe, es urgente la convocatoria al Consejo de Seguridad Interior y que el gobierno nacional ponga en agenda este tema que no es un problema de una ciudad, o una provincia, sino de todos los argentinos".