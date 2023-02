El Concejo dio el aval a la compra directa de cámaras

En una sesión exprés que duró alrededor de una hora, el Concejo Municipal aprobó ayer el proyecto que autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar la compra directa de cuatro cámaras con lector de patentes con los aportes no reintegrables que recibió a fines de diciembre desde el Gobierno provincial. "Se van a instalar en el ingreso oeste de la ciudad" anticipó el concejal oficialista, Juan Senn, quien fue el miembro informante de la iniciativa, la más importante de las tres que lograron avanzar de un total de cinco que envió el intendente, Luis Castellano, para tratar en la sesión extraordinaria de este jueves.

"Fue una sesión corta, sin sobresaltos. Cumplimos con el pedido del Intendente, ya que los funcionarios, el lunes cuando nos reunimos en el Concejo, nos manifestaron que necesitaban contar con estas ordenanzas aprobadas", sintetizó Senn ante una consulta de este Diario. "Se leyeron los tres proyectos aprobados, los miembros informantes expusieron lo más importante de cada uno de ellos y se aprobaron. Había consenso previo y todo fluyó", dijo por su parte Lisandro Mársico sobre una sesión en modo "zen".

Senn explicó que "en la sesión refrendamos un convenio que firmó el intendente, Luis Castellano con el Ministerio de Seguridad de la Provincia por un aporte no reintegrable de 4 millones de pesos que se destinará principalmente a la compra de cámaras de videovigilancia LPR, que son lectoras de patentes". "Estas nuevas cámaras se colocarán en el acceso oeste de la ciudad para reemplazar las actuales, porque con la Variante de la 34 hay que ampliar el tejido del anillo digital de la ciudad. Estas nuevas cámaras, que tienen mejor tecnología, se puede tomar mayor cantidad de carriles, además tiene capacidad para establecer el color y el modelo del auto, lo que es importante para la seguridad", afirmó el edil.

Otro proyecto que fue aprobado establece la condonación y eximición de deudas municipales al Club Tiro Federal de Rafaela por más de un millón de pesos, lo que permitirá que la entidad avance en el proceso de donación de terrenos para el Gobierno provincial, que serán destinados a la construcción de la Escuela de Policía. Finalmente, los concejales aprobaron una modificación de partidas correspondiente al ejercicio presupuestario 2022.

Como se esperaba, el proyecto para autorizar al Ejecutivo a efectuar la compra directa de herramientas y rodados para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo del personal municipal pasó a Comisión y pasará a la lista de temas a tratar desde marzo, con el inicio del período de sesiones ordinarias.

Lo que sorprendió fue que pedido formulado por la concejal oficialista, Brenda Vimo, para que también pase a comisión el proyecto por el crédito del Promudi por 125 millones de pesos para comprar vehículos y equipos para el Municipio. En principio, desde el Ejecutivo avisaron a la concejal el miércoles por la noche sobre la necesidad de efectuar una modificación en el texto, pero la propia Vimo consideró que no había tiempo para reescribir la ordenanza y por tanto propuso dejarla en comisión.