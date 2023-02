Resolvió no tomarle juramento a Doñate

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La Corte Suprema de Justicia rechazó tomarle juramento al senador oficialista Martín Doñate como integrante del Consejo de la Magistratura, en una resolución que parece despejar el camino para que esa representación recaiga en el opositor Luis Juez.

El máximo tribunal sostuvo que tomarle juramento a Doñate significaría "convalidar los efectos de una maniobra que fue declarada inoponible en una sentencia dictada en el ámbito de su competencia jurisdiccional".

En 2022, la Corte resolvió que el opositor Luis Juez, de Juntos por el Cambio, debía ocupar una banca en el Consejo por cuanto el bloque de senadores del Frente de Todos había realizado una maniobra de división aparente para quedarse con una banca que no le correspondía.

Pero esa decisión se refería a un mandato que venció en noviembre de 2022, en tanto que la nueva designación de Doñate lo era para el período 2022 - 2026.

Si bien la Corte no se pronunció sobre esa situación, del texto de la resolución se desprende que considera vigente aquel fallo para el período que está transcurriendo.

La Corte dispuso, en cambio, tomarle juramento a los consejeros senadores María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Eduardo Alejandro Vischi para que asuman de inmediato sus funciones en el Consejo.

Así, quedará pendiente la última banca, hasta tanto el máximo tribunal se pronuncie mediante un recurso extraordinario tras todo el proceso judicial o bien haga lugar a un pedido de "per saltum" del senador Juez y anticipe los tiempos de una decisión.