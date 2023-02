Rafaela recibirá nuevo equipamiento ambiental para el Relleno Sanitario

Con un aporte del Gobierno nacional, Rafaela recibirá una importante cantidad de vehículos y equipos que destinará a la gestión integral de residuos. Una topadora sobre orugas; dos minicargadores montados sobre ruedas; un camión liviano caja abierta; un camión caja cerrada; un tractor; un carro arrastre basculante; una cinta de clasificación de residuos sólidos urbanos; dos estaciones fijas para recepción de balanza de piso; una trituradora de vidrios; una guillotina de neumáticos; una prensa enfardadora vertical; cuatro balanzas de piso y dos chipeadoras mayores a 200 metros es el amplio listado del equipamiento que recibirá la Municipalidad de Rafaela a partir de la firma de una carta de intención entre el gobernador, Omar Perotti, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.

El objetivo es continuar avanzando en el proceso de gestión integral de residuos sólidos urbanos de las localidades santafesinas de Rafaela, Las Parejas, Fray Luis Beltrán, Pavón, General Lagos, Casilda, Funes y Pérez, según se informó oficialmente sobre ese acuerdo rubricado en el marco de un acto que se realizó ayer por la mañana en La Redonda de la ciudad de Santa Fe y al que asistió el intendente de Rafaela, Luis Castellano.

“Creemos profundamente que el cambio cultural con respecto al tratamiento de los residuos se hace mucho más efectivo en la cercanía, y la cercanía la tiene cada municipio y comuna con sus vecinos”, dijo Perotti al referirse a este acuerdo. “En el hogar es donde empieza la toma de conciencia del cambio que tenemos que tener nosotros para enfrentar de manera más contundente y hacer mucho más sustentable nuestro ambiente”, agregó.

Perotti, quien estuvo acompañado por las ministras de Gobierno, Celia Arena y de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, recordó también que junto a Nación "el año pasado habíamos trabajado en equipamiento con municipios y comunas, hoy lo ampliamos y lo hacemos con un criterio de acompañar el esfuerzo puesto en cada comunidad, en valorar la actitud de asumir ese tratamiento de residuos, esa gestión integral de los residuos, con un compromiso y esa visión de integrar a toda la comunidad y generar una instancia inclusiva para resolver este tema en el mediano y largo plazo”.

En tanto, Castellano expresó que “recibir equipamiento para nuestro Relleno Sanitario y para seguir trabajando en todo lo que es el reciclado de residuos, es clave pues tenemos más de 70 familias que orgullosamente trabajan en las cooperativas" a la vez que recordó que "en la ciudad tenemos el 90 por ciento de separación en origen, donde somos un ejemplo a nivel país”.

“Este equipamiento y maquinaria que llega, provista por el Gobierno nacional va a ayudar muchísimo a que ese trabajo en el Relleno Sanitario pueda darse con mayor eficiencia. Son gestiones que venimos haciendo desde hace tiempo, que acompaña el Gobierno de la Provincia y que hoy se pueden concretar”, continuó el Intendente.

Posteriormente destacó que “como en todos los órdenes de la vida, uno va consiguiendo cosas cuando va demostrando que trabaja bien en un tema. Rafaela tiene una historia de trabajo y una proyección en los temas ambientales. Como consecuencia de ese trabajo, recibimos esta maquinaria”. “A su vez, en todo lo que es verde urbano, estamos trabajando y solicitando financiamiento a la Agencia Francesa de Desarrollo para la construcción del Ecoparque de 66 hectáreas. Necesitamos un lugar donde esparcirse, ir en bicicleta, salir a hacer deporte, tomar mate, ver recitales, entre otras cosas. Ese gran espacio verde que la ciudad y la región necesitan, y por el que estamos trabajando”, finalizó el mandatario local.

Luego, Marisa, trabajadora del Relleno Sanitario de Rafaela señaló que “en el Relleno Sanitario somos 90 personas en total que cumplimos las tareas de reciclado divididos en tres turnos, hace un mes tomamos a 10 personas más para poder hacer los tres turnos por la demanda del material que nos estaba llegando, así podemos terminar en tiempo y forma”. “Yo estoy más que feliz y agradecida porque esto nos cuesta mucho. Somos una cooperativa independiente y que nos den esto, no tenemos palabras de agradecimiento. Es acelerar nuestro trabajo y crear más puestos que es indispensable”, subrayó. “La ciudad crece y nosotros como cooperativa estamos creciendo a pasos agigantados. Gracias al Intendente, al Gobernador y al Ministro por acordarse de nosotros. Esto lo vamos a devolver con trabajo”, concluyó.

Cabandié reconoció que “a nosotros se nos hizo fácil gestionar con Santa Fe porque hay reciprocidades respecto de hacia dónde queremos apuntar para solucionar las problemáticas, y de estar presentes en el territorio para resolverlas”. “No hay un buen tratamiento de la gestión de residuos si no hay inclusión social. Esperemos que la compra de estas maquinarias redunde en el desarrollo y mejora de cada municipio beneficiado”, afirmó.

Finalmente, Gonnet remarcó que “el tema de los residuos es a largo plazo, y esto no tiene que ver con un eslogan o poner contenedores de un color u otro, sino que tomemos el tema y trascienda las gestiones”, y agregó que “esta firma tiene que ver con aportar recursos a diferentes territorios con diferentes problemáticas de residuos".

Asimismo, la ministra destacó que “en lo que va de la gestión, entre el Ministerio de Ambiente de la Nación y nuestra gestión provincial, en materia de residuos llevamos invertidos más de 670 millones de pesos, y con lo que se firmó hoy (por ayer) que suman 424 millones vamos a superar los 1.000 millones de pesos”.



CONTRA EL FUEGO

Perotti y Cabandié firmaron además convenios en el marco del Fondo Nacional de Manejo del Fuego que abarcan el financiamiento para la construcción del comando operativo unificado en la localidad de Alvear, la adquisición de equipamiento como camión autobomba, camioneta, herramientas, retroexcavadora, minicargador, chipeadora forestal y camión volcador, entre otras.

Durante su discurso, el gobernador recordó “lo que se nos presentó con la crisis que hubo que enfrentar, la sanitaria, la de los incendios en los humedales, y la de la sequía que tenemos que enfrentar hoy”; y remarcó que “los impactos del cambio de clima ya no son una cuestión extraordinaria, convivimos con ellos, y la toma de conciencia nos tiene que dejar a todos un antes y un después”.