El trabajo remoto no mejora la productividad

El Observatorio Industrial incorporó en su última edición un formulario de consulta elaborado por docentes e investigadores de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Rafaela, con el objetivo de indagar sobre las modalidades de trabajo remoto adoptadas por las empresas antes, durante y posterior a la pandemia de Covid-19.

El 16,7% dijo que incorporó el trabajo a distancia antes de la pandemia, el 88,9% durante la pandemia y 44,4% después de la pandemia.

¿Cuáles fueron las principales inversiones para implementar trabajo remoto? El 66,7% invirtió en adquisición de equipos, el 44,4% en capacitación a personal y el 33,3% en adquisición de software.

El personal de las áreas de comercialización de las empresas lideró el trabajo remoto, después siguieron los empleados de

Administración y Finanzas, Gerencia y Compras, en tanto que los de Logística son los que menos se quedaron en casa.

Ante la pregunta de si el trabajo remoto aumenta la productividad, el 44% respondió que No y el 50% que Tal vez.

Ante la consulta si va a aumentar la cantidad de trabajadores en trabajo remoto, el 55% de las empresas dijo que No y el 44% que Tal vez.

Por último, el 61,1% de las empresas consideró que el trabajo remoto No facilita la conformación de equipos de trabajo y el 39,9 que Tal vez.