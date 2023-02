Una situación alarmante y preocupante

Un grupo de trabajadores municipales vinculados a la Asociación de Jerarquizados fueron convocados ayer al mediodía en la sede del SEOM para "aportar sus puntos de vista" respecto al plan consensuado entre el Departamento Ejecutivo y el sindicato para mejorar las condiciones laborales de todo el personal.

"La situación en determinadas áreas es muy mala. Se planteó un panorama muy complejo, desde dependencias municipales en las que no hay agua ni gas, y a veces ni siquiera servicio de energía eléctrica. Incluso un minibús destinado al transporte de personal que llegó a circular sin luz por la falta de reposición de focos y camiones recolectores con problemas de freno y en otros casos de motor, que obligaban a detener la marcha cada tantas cuadras para que no se recaliente y se funda", describió un participante del encuentro a este Diario. "Increíble lo que está saliendo a la luz en distintas áreas municipales. Revela una gran desatención de las condiciones de trabajo del personal", agregó tras el encuentro que contó con la presencia del secretario General del SEOM, Darío Cocco.



CON CONCEJALES

Por otra parte, Cocco recibirá hoy a partir de las 9:00 a concejales de la oposición para explicar los aspectos centrales del Convenio Colectivo de Trabajo firmado la semana pasada con Castellano, en el marco de un encuentro al que asistieron los ediles oficialistas pero no los de Juntos por el Cambio y del PDP.