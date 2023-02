A esperar por el ensayo futbolístico

El plantel superior de Atlético de Rafaela realizará este viernes por la tardecita la práctica de fútbol en el estadio Monumental, de cara al partido por la segunda fecha de la Primera Nacional, Zona B, que disputará el lunes a las 21.10 en Villa Crespo frente a Atlanta.

El cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán continuará dándole forma al once titular que no presentaría mayores modificaciones respecto al que goleara por 3 a 0 a Tristán Suárez hace una semana en Barrio Alberdi. Ayer la Crema entrenó en el predio del autódromo, pero el ensayo formal de hoy seguramente otorgará mayores certezas.

Como se viene informando desde el inicio de la semana, la principal incógnita pasa por saber si el DT incluirá como titular a Matías Olguín, o si continúa jugando Ayrton Portillo como lateral por la derecha. Asimismo, se espera por la evolución de la lesión de Marco Borgnino, ausente en cotejo inaugural.



VIERNES CON PARTIDOS

Patronato de Paraná recibirá hoy a San Martín de San Juan, en la tercera fecha de la zona A de la Primera Nacional, en uno de los duelos entre candidatos al ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido se jugará a las 18 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná.

Patronato comenzó el torneo con dos empates pero sus nombres lo hacen ser uno de los apuntados para pelear en la zona alta del certamen, al igual que su rival de turno. Además, por la misma zona jugarán Estudiantes de Río Cuarto vs. San Telmo y All Boys vs. Temperley, ambos a las 21.

Por la Zona B habrá hoy tres enfrentamientos: Gimnasia de Jujuy vs. Aldosivi y Racing de Córdoba vs. Estudiantes de Caseros, a las 21; Ferro vs. Quilmes 21.10.