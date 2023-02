El jueves 23, un paro nacional de bancarios

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La Asociación Bancaria confirmó la realización de un paro nacional para el próximo jueves 23 de febrero tras no poder llegar a un acuerdo salarial con los empresarios del sector, en el marco de la negociación paritaria de este año y un remanente de 2022.

"Hemos pedido una compensación que sirva a los trabajadores para que el impacto del Impuesto a las Ganancias sea menor porque terminamos luego arreglando un monto porcentual que no se ve reflejado en el salario", explicó el titular del sindicato, Sergio Palazzo, luego de que fracasara un acuerdo en el Ministerio de Trabajo.

El gremialista bancario, además, contó que le han trasladado este pedido al ministro Sergio Massa, titular del Palacio de Hacienda.

"Junto con los otros tres diputados nacionales que provenimos de la Asociación Bancaria, más los otros diputados del Frente Sindical, hemos presentado un proyecto para corregir el tema de ganancias. Él dice que debemos tratarlo en el Congreso, pero en las extraordinarias no está y nuestra paritaria terminó en diciembre".

Al respecto, Palazzo dijo que "mientras el tema no se trate en el Congreso" desde la Bancaria la posición es que "desde el sector empresario se hagan cargo de este impuesto".

En paralelo, hizo hincapié en el margen de ganancias de los empresarios. "En el primer trimestre los bancos ganaron en el orden de los 65 mil millones de pesos, 68 mil millones en el segundo y 196 mil millones en el tercer trimestre. Es decir que hubo una ganancia constante", completó.

De acuerdo con el secretario general de la Bancaria, "por el avance tecnológico" las cámaras empresariales "ya que no tienen tantos edificios que alquilar o vendieron los que eran propios, no tienen tantos servicios que pagar, no tienen tantos gastos de infraestructura, tienen menos costos en las pólizas de seguro porque hay menos accidentes interinos y, además, su principal negocio que es la colocación de títulos no paga Impuestos a las Ganancias".

Desde el gremio esgrimieron que la medida es en "defensa del salario" y rechazaron lo que consideran como "una postura provocadora de las cámaras empresariales".

Las partes no lograron arribar a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, por lo que desde el sindicato conducido por Sergio Palazzo ratificaron la medida que había anticipado.

Asimismo, expresaron que "resulta inadmisible que a esta altura los bancos sigan dilatando esta situación, mientras los meses pasan y nuestro sueldo sigue siendo el mismo, se sigue sin resolver el tema del Impuesto a las Ganancias y el poder adquisitivo de nuestro salario es cada vez menor".

Actualmente, los salarios de los bancarios están en un básico de 230.725,53 pesos, más un reparto de ganancias de 6.689,50 pesos, lo que da un total de 237.393,03 pesos.