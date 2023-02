Arranca el Turismo Nacional, con mucho protagonismo rafaelino

El Campeonato Argentino de Turismo Nacional disputará este fin de semana, en el autódromo Oscar Cabalén de camino a Alta Gracia, la fecha apertura de sus campeonatos para las Clases Dos y Tres respectivamente. En el escenario de 4.050 metros se correrá la primera de las 12 competencias previstas para la temporada. Sin dudas será un torneo con mucha expectativa para el automovilismo de nuestra ciudad y zona, ya que a las participaciones de los últimos años de Juan Ignacio Canela y Agustín Bonomo, se sumarán las de Máximo Gauchat (con un Toyota Etios del Giacone Competición) y Cristian Vaira (Gol Trend del Giacone Competición), todos en la división menor.



EXPECTATIVAS DE CANELA

Canela, en estos últimos dos años se transformó en una de las figuras de la Clase 2, peleando hasta el final el título en 2021 y con mucho protagonismo en 2022. Este fin de semana arrancará con enormes expectativas, manteniéndose en el Giacone Competición.

Con el mismo Volkswagen Gol Trend, Juani querrá sacarle el máximo jugo a la situación, porque él se conoce muy bien con el equipo, y el equipo conoce muy bien sus características como piloto, lo que hará que se pueda hacer una primera fecha con el foco puesto en el plan de luchar por la corona. “Terminamos andando bien el 2022, ganando la serie y peleando la punta de la carrera, y si bien cuando me la jugué no salió, iniciamos el 2023 con estos antecedentes y el equipo que ya conocemos desde hace dos años, con el motorista, con el chasista y los mecánicos. Hace dos años que venimos peleando por el campeonato y este va a ser el tercer año todos juntos".

Sobre el inicio mencionó que “El objetivo para esta carrera será fundamental llegar, y si bien queremos sumar fuerte en la primera, lo que nos restó posibilidades el año pasado fue no sumar en algunas competencias. Ahora deberemos evitar errores y sumar y sumar, no hay otra”.



EL CRONOGRAMA

Viernes: de 11 a 12.10 primer entrenamiento Clase 2; de 13.50 a 15 segundo entrenamiento Clase 2; de 16.30 a 17.20 primera clasificación Clase 2.

Sábado: de 9.40 a 10.50 primer entrenamiento Clase 3; de 11 a 11.50 segunda clasificación Clase 2; de 12 a 13.05 segundo entrenamiento Clase 3; de 14.30 a 15.50 series Clase 2 (a 6 vueltas); de 16 a 16.40 clasificación Clase 3.

Domingo: series Clase 3 de 9.45 a 10.35; 12.20 final Clase 2 (a 16 vueltas o 35 minutos); 13.25 final Clase 3 (a 20 vueltas o 40 minutos). La TV Pública emitirá de 11 a 14 horas.