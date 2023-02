9 de Julio tendrá que mirar al Norte

Se confirmó que el León jugará en la zona que menos le convenía desde lo económico. Insólitamente, Unión de Sunchales y Sportivo Belgrano, los más cercanos, no serán rivales del equipo rafaelino.

En la tarde del jueves se llevó a cabo la reunión de la mesa del Federal A en las oficinas del CF en AFA. En dicha reunión se definió el formato y las zonas del Torneo Federal A 2023 que tendrá a 9 de Julio participando en la categoría luego de 12 años. Tal lo que había trascendido hace unos días, se jugará en cuatro zonas de nueve equipos cada una con un ascenso a la Primera Nacional y una promoción con un equipo de la Primera B por el segundo cupo de ascenso.

Para la parte económica de la entidad juliense, también lamentablemente se ratificó lo que se mencionó luego de conseguido el ascenso en Santiago del Estero ante Camioneros Argentinos de Salta. Es decir que iba a ser incluido en la zona con los ocho equipos de la parte norte del país, lo cual de manera increíble lo deja sin la chance de medirse con los dos clubes más cercanos geográficamente a Rafaela, uno de la misma Liga Rafaelina, como Unión de Sunchales, y el otro Sportivo Belgrano de San Francisco.

Como mencionábamos en la víspera, el Consejo Federal ya tenía decidido esto desde hace unos días, sabiendo que con la alegría del ascenso ante una oportunidad que se había originado fuera de lo previsto en el reglamento inicial, no cabría otra oportunidad que aceptarlo por parte de la dirigencia rafaelina.

En definitiva, 9 de Julio integrará la Zona 4 junto a: Boca Unidos (Corrientes); Central Norte (Salta); Crucero del Norte (Garupá, Misiones); Gimnasia y Tiro (Salta); Juventud Antoniana (Salta); San Martín (Formosa); Sarmiento (Resistencia, Chaco) y Sol de América (Formosa).

Las restantes, Zona 1: Círculo Ceportivo (Nicanor Otamendi); Cipolletti; Germinal (Rawson, Chubut); Liniers (Bahía Blanca); Olimpo (Bahía Blanca) R. Santamarina (Tandil); Sansinena (General Cerri); Sol de Mayo (Viedma) y Villa Mitre (Bahía Blanca).

Zona 2: Atenas (Río Cuarto); San Martín (Mendoza); Ciudad de Bolívar (Bolívar); Argentino (Monte Maíz); Ferro Carril Oeste (General Pico); Huracán Las Heras (Mendoza); Juventud Universitario (San Luis); Estudiantes (San Luis); Peñarol (Chimbas, San Juan).

Zona 3: Defensores (Pronunciamiento); Defensores de Belgrano (Villa Ramallo); Douglas Haig (Pergamino); El Linqueño (Lincoln); Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay); Independiente (Chivilcoy); Sportivo Las Parejas; Sp. Belgrano (San Francisco) y Unión (Sunchales).

El fixture se conocerá este viernes. Cabe mencionar que están previstas cinco jornadas en días miércoles.



EL FORMATO

La primera fase se jugará a cuatro rondas (ida y vuelta - ida y vuelta, contra los mismos rivales). Es decir que en total, cada club disputará, como mínimo, 32 partidos. Finalmente, no habrá fases reválidas. Los cuatro primeros equipos de cada zona (Total: 16) clasificarán a los playoffs en busca del ascenso y la promoción. Los últimos de cada grupo (Total: 4) descenderán al Torneo Regional.

Para elaborar los cruces eliminatorios, se conformará una tabla general del 1 al 16 donde los mejores ubicados actuarán de local y tendrán ventaja deportiva. ¿Como serían los enfrentamientos? El mejor primero de las cuatro zonas vs el peor cuarto de todos los grupos y así sucesivamente. La ventaja deportiva, el ordenamiento y la localía, se mantendrá en las rondas sucesivas, excepto en la final que se jugaría en cancha neutral en un solo encuentro y que en caso de haber igualdad, se definirá desde el punto del penal. El ganador, asciende. El perdedor, jugará la promoción ante un equipo de la Primera B.



FECHAS DE DISPUTA

Etapa Clasificatoria: Fecha 1: 12 de Marzo. Fecha 2: 19 de Marzo. Fecha 3: 26 de Marzo. Fecha 4: Sábado 1 de Abril. Fecha 5: 9 de Abril. Fecha 6: 16 de Abril. Fecha 7: 23 de Abril. Fecha 8: 30 de Abril. Fecha 9: 7 de Mayo. Fecha 10: Sábado 13 de Mayo. Fecha 11: Miércoles 17 de Mayo. Fecha 12: 21 de Mayo. Fecha 13: 28 de Mayo. Fecha 14: 4 de Junio. Fecha 15: 11 de Junio. Fecha 16: 18 de Junio. Fecha 17: Sábado 24 de Junio. Fecha 18: Miércoles 28 de Junio. Fecha 19: 2 de Julio. Fecha 20: Sábado 8 de Julio. Fecha 21: 16 de Julio. Fecha 22: 23 de Julio. Fecha 23: Sábado 29 de Julio. Fecha 24: Miércoles 2 de Agosto. Fecha 25: 6 de Agosto. Fecha 26: 20 de Agosto. Fecha 27: 27 de Agosto. Fecha 28: 3 de Septiembre. Fecha 29: Sábado 9 de Septiembre. Fecha 30: Miércoles 13 de Septiembre. Fecha 31: 17 de Septiembre. Fecha 32: 24 de Septiembre. Fecha 33: 1 de Octubre. Fecha 34: 8 de Octubre. Fecha 35: 15 de Octubre. Fecha 36: 29 de Octubre.

Etapa Eliminatoria: Octavos de Final: 5 de Noviembre. Cuartos de Final: 12 de Noviembre. Semifinales: 19 de Noviembre. Final: 26 de Noviembre. La promoción frente a un equipo de la Primera B sería el 3 de Diciembre.