Bolmaro no sigue en Utah Jazz

Leandro Bolmaro fue cortado por Utah Jazz y quedó en condición de agente libre, según informó el especialista Shams Charania de The Athletic.

En sus dos campañas en la NBA acumuló un total de 49 partidos, en los que promedió 6 minutos, un punto y un rebote. Este verano se le terminaba el contrato después de que los Jazz declinaran la opción que tenían para estirar el vínculo para la próxima temporada. En las últimas semanas estuvo en la división de G-League de Utah, Salt Lake City Stars, lugar que el argentino utilizó para intentar mejorar y resaltar para estirar su estadía en Estados Unidos.

“Es un proceso, es mi segundo año en la liga. Estoy agradecido a los Jazz, adaptándome, entrenando duro para cuando llegue la chance y teniendo paciencia. Es un momento difícil pero siempre pienso dónde estoy y todo lo que hice para llegar aquí y eso me motiva más”, había dicho días atrás.A sus 22 años, Bolmaro siempre es mencionado en el Barcelona de España como una posibilidad, ya que allí dejó una muy buena imagen.

Lo concreto es que ya no quedan argentinos en la actual temporada de la NBA.



COPA DEL REY

El Real Madrid hizo su estreno en la Copa del Rey de España y le ganó por 86 a 85 al Valencia. El argentino, Gabriel Deck, se destacó con 19 puntos y 9 rebotes para los blancos.

En tanto, Unicaja Malaga forzó un tiempo extra frente al último campeón, Barcelona, y se terminó llevando el partido por 89 a 87. Laprovittola convirtió 12 puntos en el equipo Blaugrana.