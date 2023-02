Goles argentinos en Europa League

El Barcelona empató 2 a 2 con el Manchester United en el estadio Camp Nou por el partido de ida de los 16avos de final de la Europa League y la llave llegará abierta a la próxima semana en Old Trafford para el encuentro de vuelta. Con los goles de Marcus Rashford y del francés Jules Koundé en contra para el Manchester United, y Marcos Alonso y Raphinha para el Barcelona, duelo finalizó en un parejo empate, que pudo haber sido para cualquiera de ambos equipos pero que todo se definirá en Inglaterra dentro de una semana.

En otro cotejo, la Roma de Paulo Dybala no pudo ganar en su visita a Austria y cayó por 1 a 0 en el estadio Red Bull Arena frente al RB Salzburg en el duelo de ida con el único tanto del ex volante de Boca, Nicolás Capaldo. La vuelta será en una semana en el Olímpico de Roma.

Otro de los goles argentinos fue anotado por Lucas Ocampos en la victoria de Sevilla, por 3 a 0 frente a PSV de Holanda, en España.