Ya se conocen los jurados del Salón de Santa Fe y el certamen Hugo Padeletti

El Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” anuncia la conformación de los jurados que actuarán en el 100 Salón Anual Nacional de Santa Fe y el 6º Certamen Padeletti. Estímulo a la investigación en el campo de las Artes.

El jurado del Salón de Santa Fe estará integrado por Federica Baeza, Marcela Römer y Sofia Torres Kosiva, y como miembro suplente,José Volponi. Su primera reunión estará abocada a la selección de obras y proyectos que participarán en la exhibición.

En cuanto al Jurado del Certamen Padeletti. Estímulo a la investigación en el campo de las Artes, este se conformará por Raquel Garigliano, Laura Malosetti Costa y Luciano Rondano y como miembro suplente se convocó a Lucía Stubrin.

En una sola reunión resolverán el premio del Certamen. Las resoluciones de los Jurados se comunicarán oportunamente en los medios de comunicación oficiales del museo.

La inscripción del 100° Salón Anual Nacional de Santa Fe cierra el 17 de febrero a las 9.00 y el del Certamen Padeletti. Estímulo a la investigación en el campo de las Artes se extiende hasta el 3 de marzo a las 9:00, ambos del corriente año.

Las postulaciones se concretan mediante un formulario online al que se accede ingresando a https://inscripcion.museorosagalisteo.gob.ar y los reglamentos están disponibles en la plataforma de inscripción.

El premio “Gobierno de la Provincia de Santa Fe” será de un millón de pesos para la/el artista o colectivo de artistas cuya obra sea seleccionada por el Jurado para integrar la colección del Museo, mientras que el Premio Estímulo al proyecto de investigación consiste en seiscientos mil pesos.

Además se contemplan estímulos de instituciones públicas y privadas, así como una retribución por la participación y gastos ocasionados para las y los artistas cuyas obras sean seleccionadas.

La convocatoria al 100º Salón Anual Nacional de Santa Fe está dirigida a artistas y colectivos de artistas argentinos/as y/o extranjeros con más de tres años de residencia continua y comprobable en el país, quienes podrán presentar obras o proyectos en distintas variantes materiales, espaciales y conceptuales (piezas bidimensionales, tridimensionales, instalaciones, audiovisuales, digitales, performáticas o sonoras).

Para participar del “Certamen Hugo Padeletti. Estímulo a la investigación en el campo de las Artes” pueden presentarse investigadores/as argentinos/as y/o extranjeros con más de tres años de residencia continua y comprobable en el país, quienes deberán presentar proyectos originales cuyo objeto de estudio sea el Rosa Galisteo.

La propuesta tendrá una duración de hasta 11 meses, a coordinar con la agenda institucional.

Con estas iniciativas el Museo estimula la producción artística y el pensamiento crítico, a la vez que activa su colección a partir del encuentro de nuevas miradas, de teóricos, artistas y prácticas artísticas contemporáneas, proponiendo conversaciones y posibilidades de lecturas.

En el marco del plan museológico, los certámenes están atravesados por una impronta pedagógica, desde la cual se formula un programa público para la apropiación y el disfrute.



SOBRE EL JURADO DEL SALÓN ANUAL NACIONAL DE SANTA FE

Federica Baeza nació en 1978 en la ciudad de Buenos Aires, donde vive y trabaja. Es investigadora, profesora y curadora especializada en arte contemporáneo.

Actualmente dirige el Palais de Glace, anteriormente se desempeñó en la dirección de la Licenciatura en Curaduría en Artes en el Área de Crítica de las Artes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) donde da clases de grado y posgrado. Es Doctora en Historia y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Obtuvo el Premio Ensayo Crítico arteBA y Adriana Hidalgo 2017, el Primer Premio en el Programa Jóvenes Curadores en la edición de arteBA 2014 y el Primer Premio del Concurso Curadores 10° Aniversario Macro 2014.

Es autora y coautora de artículos y libros sobre artes visuales, entre sus publicaciones se destaca el libro Proximidad y distancia. Arte y vida cotidiana en la escena argentina de los 2000 (Biblos, 2017) y Arcadia litoraleña (Adriana Hidalgo, 2020).

Marcela Römer se ha dedicado al mundo de la cultura en diversas esferas, la educativa, la de gestión y la directiva. Ha transitado por el mundo de las artes plásticas siendo profesora durante veinte años en todos los niveles educativos, incluida la Universidad.

Fue art dealer y curadora trabajando en Argentina, España, Venezuela, Inglaterra, China y USA, entre otros países, con una galería de arte de EEUU. Fue parte del equipo de una Biblioteca Popular fundada por su familia en Rosario durante más de 20 años de la cual fue presidenta unos siete años.

Fue directora del Museo Castagnino+macro de Rosario durante siete años –cargo obtenido por concurso nacional– y también la segunda argentina en ser parte del board internacional de CIMAM, International Committee for Museums and Collections of Modern art, institución de la cual sigue siendo miembro.

La comunidad italiana la distinguió por su trayectoria cultural, con el título de Cavaliere. Se desempeñó como coordinadora general de Cultura en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera durante seis años. Ahora es coordinadora de Cultura y Curadora de la Biblioteca Argentina Juan Alvarez de Rosario. Es miembro del ICOMOS, ente internacional que nuclea los monumentos históricos.

En el área privada fue curadora, periodista, art dealer, gestora y asesora en arte contemporáneo además de investigadora en procesos históricos y contemporáneos de la evolución de las producciones artísticas.

Sofia Torres Kosiva, nacida en Córdoba, es artista transdisciplinar, curadora independiente e investigadora; especialista en Estudios de performance; docente de posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.

Concibe todas sus prácticas como tecnologías de un “Obrar en arte”, donde integra sin prejuicios y sin medida todo tipo de lenguajes y manifestaciones. Tiene su base operativa en Hotel Inminente-Estudios de artistas de la ciudad de Córdoba (donde reside) y en el barrio de Boedo en Buenos Aires.



SOBRE EL JURADO DEL CERTAMEN PADELETTI

Raquel Garigliano es profesora de Historia para la Enseñanza Media y Superior (UCSF); magister en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial (FILO-UBA); Postítulo en Teoría del Arte.

Ha dictado cátedras de Historia del Arte a nivel superior y medio, dirigido postítulos especializados en arte y trabajos de investigación. Es miembro de número del Centro de Estudios Hispanoamericanos, del cual ha sido vicepresidenta (período 2019-2022), conformando desde 2014 la Comisión Redactora de la Revista América.

Ha publicado artículos, dictado postítulos, cursos de especialización, conferencias y ponencias en congresos sobre intersecciones entre la Historia del Arte con: Poder, Sociedad, Vestimenta-Moda, Religión, Ciencias (Matemática), Patrimonio, desde una concepción gramsciana de la cultura y desde la perspectiva de la Interculturalidad.

Ha curado muestras sobre artistas santafesinos contemporáneos y expresiones artísticas coloniales en museos de la Municipalidad de Santa Fe. Ha sido miembro de la Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Santa Fe (2010-2016), y es vocal de las comisiones directivas del Centro de Estudios Hispanoamericanos, Asociación Amigos de Santa Fe la Vieja y Asociación Cultural Sanmartiniana de Santa Fe.

Se ha desempeñado como jurado en salones provinciales y en jornadas del Instituto “Julio E. Payró” de Buenos Aires (UBA).

Laura Malosetti Costa es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, es académica de Número de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICET) Profesora de Arte Argentino y Latinoamericano del siglo XIX y decana de la Escuela de Arte y Patrimonio – UNSAM.

Es autora de varios libros y numerosos artículos sobre arte argentino y latinoamericano: Los primeros modernos. Arte y Sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX (FCE 2001 reeditado en 2021) y Retratos Públicos (FCE 2022) entre ellos; y curadora de exposiciones en Museos nacionales e internacionales. Entre ellas: Primeros modernos en Buenos Aires (MNBA, Buenos Aires 2007); Pampa, ciudad y suburbio (Fundación OSDE Buenos Aires 2007); Entresiglos. El impulso cosmopolita en Rosario (Museo Castagnino Rosario 2012); Collivadino. Buenos Aires en construcción (MNBA Buenos Aires 2013); La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX (MNBA, Buenos Aires 2014); La Protesta (Hospicio Cabañas, Guadalajara, México 2015); Ernesto de la Cárcova (MNBA Buenos Aires 2017); Tabaré Cosmopolita (Museo Zorrilla, Montevideo Uruguay, 2018) y Pintores en tiempos de la Independencia (Museo Nacional de Colombia, 2019).

Luciano Rondano nació el 7 de abril de 1984. Licenciado en Bellas Artes (FHumyAr/UNR) y doctorando en Historia en la misma universidad. Miembro del Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano (CIAAL/UNR) en el cual radica actualmente su investigación doctoral.

Se desempeña como jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra Arte Argentino (FhumyAr/UNR). Recibió becas y distinciones tanto del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez como del CONICET.

Su trabajo aborda las distintas problemáticas que atraviesan el arte argentino de las primeras décadas del siglo XX, en particular las diversas representaciones de la fiesta y la cultura popular.