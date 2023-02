Amistosos rumbo a la Liga Rafaelina temporada 2023

En el estadio “Agustín Giuliani” jugaron el miércoles un partido amistoso Quilmes y Brown de San Vicente, como preparación para la Copa Departamento Castellanos que abrirá la temporada de la Liga Rafaelina. Bajo el arbitraje de Matías Retamoso jugaron 2 partidos, con 2 tiempos de 30 minutos cada uno, con triunfo del cervecero por 1 a 0 con gol de Ramirez, en el primero, y también para el local el segundo con gol de Fernando Ludueña.



COMIENZA EN SUNCHALES

Este viernes dará inicio la Copa Ciudad de Sunchales, a jugarse en el estadio "Plácido Tita" de Libertad.

A las 20:00 jugarán Unión vs Dep. Aldao y a las 22:00 Libertad vs Dep. Tacural. La jornada de cierre será el lunes (no el domingo porque no había efectivos policiales disponibles), cuando jueguen a las 18:00 los perdedores por el tercer puesto, y a las 20:00 los ganadores por el título.



PARTIDO INAUGURAL

El Consejo Directivo de la Liga Rafaelina dispuso que el partido inaugural de la Copa Departamento Castellanos se llevará a cabo el día jueves 23 en la localidad de Ataliva, entre el local Independiente vs Dep. Josefina, desde 20:30 hs categoría 2011 y desde 22:00 hs en Primera.

El valor de las entradas para este torneo fue dispuesto en $800 las generales y $400 para jubilados.