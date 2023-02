"Necesitamos que vayan a trabajar..."

“Acompañamos esta iniciativa con toda nuestra fuerza, lo que está en juego es la jubilación de nuestros abuelos y abuelas, nuestros tíos y tías, nuestro padres y madres”, dijo Marcos Cleri, consultado respecto de la campaña de junta de firmas en favor de la nueva ley de moratoria previsional, que se debate en el Congreso Nacional.

Y remarcó que "ojalá quienes vienen frenando esto recapaciten, y escuchen el pedido de la gente. Estamos impulsando una sesión y necesitamos que los 12 diputados santafesinos que responden al Frente de frentes vayan a trabajar y voten a favor. Es muy importante el control ciudadano”, luego de reunirse con representantes de centros de jubilados y organizaciones sociales, que impulsan la campaña de adhesiones en ciudades y pueblos santafesinos.

80.000 PERSONAS

“En nuestra Provincia son 80 mil personas, la mayoría mujeres, las que no podrán jubilarse este año si no logramos la aprobación de la ley. Se trata de un reconocimiento merecido a quienes trabajaron toda su vida pero por diversos motivos no completan los 30 años de aportes previsionales necesarios. Ojalá lo consideren los legisladores santafesinos que responden a Losada, que en su momento votó en contra en el Senado; los de Pullaro que no se expresó y sus diputados también votaron en contra; de Javkin, que no emitió opinión y hay 40 mil rosarinos y rosarinas que no se pueden jubilar”, señaló después Marcos Cleri.

PONIENDO TODO EL ESFUERZO

“Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en convocar a legisladoras y legisladores de la oposición a que tengan en cuenta esta situación y concurran a sus lugares de trabajo para que podamos debatir y aprobar la ley”, indicó el diputado nacional, y dirigente del peronismo santafesino.

“Esta ley permite a las personas que están en edad de jubilarse, ir pagando los años de aporte que le faltan y beneficia a la vez a los actuales jubilados porque mejora la recaudación de Anses y eso impacta positivamente para mejorar el haber jubilatorio; y también permite a los trabajadores activos ir completando los períodos por los que le falte aportar para que cuando puedan jubilarse lo hagan ya sin moratoria”, detalló luego.

POLITICA PUBLICA

“Es una política pública impulsada por Néstor y Cristina, que tiene que continuar porque se trata de un derecho que nuestro pueblo logró y los legisladores tenemos que aprobar”, subrayó finalmente Marcos Cleri.