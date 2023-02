Con una extraordinaria, el Concejo calienta motores en un año electoral

A 50 días de la última sesión ordinaria en la que aprobó el Presupuesto Municipal 2023, el Concejo vuelve hoy a las 9:00 al recinto para realizar una sesión extraordinaria convocada por el intendente, Luis Castellano, para tratar cinco proyectos que en principio no generarán cortocircuitos ni debates encendidos, excepto que alguno de los protagonistas se aparte del libreto.

De todos modos, uno de los expedientes será pasado a comisión a pedido de los bloques opositores, que tienen mayoría y que el martes ya habían anticipado que no estaban dispuestos a tratar el proyecto de ordenanza mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar compra directa de maquinarias, rodados, insumos, repuestos y otros materiales para comenzar a dar respuestas a los reclamos del SEOM para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales. Por caso, el viernes los concejales de la oposición se reunirán con el titular del sindicato, Darío Cocco, para conocer a fondo de qué se trata el convenio firmado con el Ejecutivo para avanzar, gradualmente, en mejorar los lugares y los elementos de trabajo de los empleados.

El lunes, el Ejecutivo había anticipado que su objetivo era que se traten seis proyectos, pero por sugerencia del Concejo postergó el envío de la ordenanza que habilita el funcionamiento de crematorios en la ciudad, teniendo en cuenta que un grupo empresario ya invierte en la construcción de una infraestructura de este tipo en el oeste de la ciudad.

Por tanto, quedarán cuatro expedientes para abordar hoy desde las 9:00 en lo que será el comienzo de un año electoral más allá de que el gobernador, Omar Perotti, aún no confirmó el cronograma electoral. En el Concejo hay dos potenciales precandidatos a intendente, como Leonardo Viotti de Juntos por el Cambio y Lisandro Mársico del PDP, a la vez que el peronista Juan Senn se muestra en cuanto escenario puede a partir de sus intenciones de buscar un segundo mandato.

Otro dato a tener en cuenta es que en 14 días, el Concejo realizará su primera sesión ordinaria del año que será habilitada por el intendente Castellano, quien pronunciará su décimo segundo mensaje del estilo en forma consecutiva.

Por lo pronto, los concejales aprobarán hoy la condonación y eximición de deudas vencidas y no vencidas a la Asociación Tiro Federal Argentino por un monto superior al millón de pesos, lo que permitirá avanzar en la donación del terreno ubicado sobre avenida Aristóbulo del Valle al superior Gobierno de la Provincia para la construcción de la Escuela Regional de Policía.

El proyecto más importante desde la perspectiva del Ejecutivo es el que ratificará "el Convenio celebrado en fecha 26 de diciembre de 2022 con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe a los fines de adquirir equipamiento para el fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia que oportunamente se encontraran bajo la gestión local, en el marco de la Ley Provincial Nº 14.070". "El proyecto redunda en un mejoramiento en nuevas tecnologías para el centro de monitoreo local que opera en las instalaciones de la GUR, y para la concreción del mismo es indispensable contar con herramientas jurídicas que agilicen las contrataciones y autoricen, de manera excepcional, al Departamento Ejecutivo a realizar la adquisición de los productos (cuatro cámaras con lector de patentes) de manera directa", sostiene el decreto.

Además, los ediles autorizarán al Ejecutivo a firmar un convenio con el Gobierno provincial para tomar un crédito de 125,3 millones de pesos en el marco del Programa Municipal de Inversión, que se destinará a la compra de dos camiones de riego, un barreaspirador y un camión con caja compactadora.

Por último, aprobarán un movimiento de partidas, que comprende la recepción de un fondo de 2 millones de pesos transferido por la Provincia como aporte no reintegrable para financiar el proyecto de huerta agroecológica.