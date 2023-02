Viotti expondrá en la audiencia por el aumento de las tarifas de la EPE

La audiencia pública se llevará a cabo mañana a la hora 9, de manera virtual. El concejal Viotti es el único orador de Rafaela. En la lista también se encuentra la diputada provincial, Clara García y la ex secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe, la esperancina Verónica Geese.

El concejal de Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti, será el único orador de Rafaela en la audiencia pública virtual convocada para mañana a partir de las 9:00 para "escuchar y recabar las opiniones de los santafesinos y santafesinas que deseen expresarse sobre la propuesta de adecuación del cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)".

La Secretaría de Empresas y Servicios Públicos del Gobierno provincial, que a cargo del rafaelino Carlos Maina, firmó la Resolución N° 078/23 en la que se establece que la audiencia pública se llevará a cabo a través de videoconferencia por medio de la plataforma Google Meet y que será presidida por el subsecretario Legal, Daniel Aimaretti, y como alterno, la subsecretaria de Gestión Territorial, Varinia Alejandro, quien tendrá la facultad de conducir el acto, designar un coordinador, impartir instrucciones, efectuar declaraciones y dar las órdenes que considere necesarias para su normal desarrollo.

En primer término, los representantes de la EPE expondrán los fundamentos para modificar las tarifas a partir de marzo en un 39 por ciento promedio del Valor Agregado de Distribución (VAD), monto que está relacionado con los costos de funcionamiento de la empresa, y luego se continuará con los 20 oradores inscriptos en el registro, en los que se encuentra Viotti, la diputada provincial socialista, Clara García y la ex secretaria de Energía de la Provincia entre 2015 y 2019, Verónica Geese entre otros.

"El objetivo es plantear nuestra mirada sobre los servicios de la EPE, que ha tenido numerosos cortes de servicio, y plantear la cuestión de las inversiones, en especial para Rafaela, donde hay una nueva estación comprometida. Pero también buscamos conocer un poco más de la empresa en lo que hace a equipamiento, personal, estado de la infraestructura eléctrica entre otros temas", sostuvo Viotti en declaraciones a este Diario. "Como ciudadano, como usuario y como concejal estoy muy interesado en participar de esta instancia que hace a un servicio esencial", agregó.

En declaraciones recientes, Geese señaló que "la audiencia pública será una buena oportunidad para que el gobierno provincial nos dé explicaciones de cómo se encuentra la empresa, cuántos empleados ingresaron y dónde, qué inversiones piensa hacer este año y el grado de cumplimiento de las obras que se comprometieron a realizar en 2022". En tal sentido, indicó que "sería interesante tener acceso a la ejecución del dinero del Fondo de Electrificación Rural, el cual por ley pagamos todos en nuestras facturas para que se realicen mejoras en el acceso al servicio en la ruralidad y del cual el directorio de EPE no rinde cuentas".

"El gobierno provincial también podría explicar por qué no ha hecho nada en eficiencia energética y por qué las energías renovables sólo les sirven de lavado de cara a una gestión que se puso a gobernar recién hace unos meses", agregó Geese, que estuvo a cargo de la EPE durante el gobierno de Miguel Lifschitz y que es oriunda de la ciudad de Esperanza al igual que el actual presidente de Directorio de la empresa, Mauricio Caussi.

Los interesados en participar tenían plazo para inscribirse hasta el martes 14 de febrero a las 20 horas, cuando cerró la lista de oradores. Las personas interesadas debían indicar si su inscripción es en calidad de orador o participante y consignar sus datos personales. La audiencia pública será transmitida en vivo por el Facebook del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, para que los santafesinos puedan observarla desde donde lo deseen.