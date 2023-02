¿Quiénes se sentarán hoy a la mesa del FdT?

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La mesa del Frente de Todos (FdT), convocada por el presidente Alberto Fernández para hoy en la sede del Partido Justicialista nacional, toma forma a pocas horas de su desarrollo.

El albertismo contará con la representación del flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el vicejefe, Juan Manuel Olmos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y el diputado Eduardo Valdez también acompañarán a Fernández a partir de las 19:00. Se trata de dos pilares del mandatario desde que llegó a la Casa Rosada en 2019.

Por su parte, el kirchnerismo tendrá como cara visible al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el alfil del Instituto Patria en Balcarce 50.

Las diferencias entre el jefe de Estado y el referente de La Cámpora habían empezado a profundizarse en 2021, cuando el funcionario había encabezado la catarata de presentaciones de renuncias de funcionarios alineados con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras la derrota en las elecciones primarias de aquel año.

Este año la relación pareció terminar de romperse debido a un off the record difundido desde el entorno de De Pedro, en el que acusaban a Fernández de "no tener códigos" por no haberlo sumado a un encuentro realizado con organismos de derechos humanos en el marco de la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio "Lula" Da Silva.

Otro de los asistirá será el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con la presidenta del bloque de senadores del FdT de la provincia, Teresa García.

Mientras tanto, otro que podría estar es el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, de tensa relación con Fernández, ya que expresa el pensamiento de la organización que lidera el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, que no concurrirá a la sede del PJ.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, también dará el presente en el barrio porteño de Balvanera. El funcionario y socio del FdT aún mantiene la puerta abierta de cara a una posible precandidatura presidencial.

Los gobernadores peronistas estarán representados por el chaqueño Jorge Capitanich, fiel soldado kirchnerista y muy cercano a Alberto Fernández en las últimas semanas.

Fue uno de los primeros mandatarios provinciales que respaldó la embestida de Fernández contra la Corte Suprema.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la CTA de Hugo Yasky también se sentarán en la mesa que busca coordinar el futuro electoral del oficialismo.