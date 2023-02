Brillante puesta en escena de “A Campo Abierto”

La sucursal de San Agustín de la Cooperativa Guillermo Lehmann se vistió ayer de gala con sus mejores cultivos estivales, la oferta de agroinsumos y todas las propuestas financieras y digitales de que dispone, para recibir este año a la tradicional “A Campo Abierto” de ACA, la cooperativa de segundo grado, de la cual es miembro.

La jornada se desarrolló ayer desde bien temprano, en un impecable predio de seis hectáreas ornamentado con los mejores varietales de soja, maíz, sorgo y girasol. Y por como si hubiese estado planeado, el día anterior esa zona recibió una hermosa lluvia que acondicionó mejor aún los plots demostrativos y generó un clima entre los asistentes, inmejorable desde lo anímico.

Son tiempos complicados, de sequía y malas noticias recurrentes, pero los productores respondieron de la mejor manera y colmaron las expectativas de los organizadores. Según las entradas registradas se contabilizaron poco menos de 1.100 personas, provenientes de Santa Fe en su mayoría, pero también de las provincias vecinas.

Acompañaron la muestra las empresas John Deere, Puma Energy y Pentasilo, al tiempo que se dictaron charlas en las carpas sobre todos los proyectos y productos que ACA y La Lehmann tienen en su portfolio.



CULTIVOS DE VIDRIERA

La organización de un evento de estas características lleva muchos meses de preparación y este no fue la excepción. Al recorrer los plots de variedades e híbridos, se observó el cuidado conferido para que el visitante pueda apreciar, al margen del año particular que nos toca transitar, el potencial que tienen estos cultivos en una de las mejores zonas agrícolas del centro provincial.

Desde la Guillermo Lehmann, el gerente de Agroinsumos y coordinador de los lotes, Ing. Santiago Roldán, destacó: “Acá vemos cómo se desarrolla el ecosistema cooperativo en todo su potencial, vinculado a lo tecnológico, la gestión y las herramientas que permiten alcanzar este nivel de cultivos, sin perder de vista la sostenibilidad y el equilibrio productivo”.

Roldán coordinó junto a los técnicos de ACA, un recorrido que mostró la tecnología en soja, en maíz, tanto agrícola como forrajero, sorgo y girasoles. “La novedad es que estamos presentando los maíces con Valor Ganadero, que tiene estrategias de manejos que permiten un plus para el tambo y la ganadería, con materiales que se adaptan a las técnicas de ensilaje, doble propósito que da una ventana de picado mejor, dando la posibilidad de producir, tanto granos como forrajes; y también presentamos nuevos eventos biotecnológicos junto a ACA, con una tecnología que permite atacar lepidópteros de fin de ciclo”.

Claro que en todos los cultivos, se mostraron las bondades de la fertilización y las densidades de siembra, aclarando siempre que, producto de la situación climática, todos estos cultivos desarrollaron su ciclo bajo riego.



LA PROPUESTA DIGITAL

El gerente general de La Lehmann, Cristian Toymil, fue el encargado de promocionar ante el público las herramientas digitales de la cooperativa. “Para reforzar la confianza del productor en las prácticas digitales, que es un aspecto clave de esta edición, presentamos un domo en el centro de la expo, donde desplegamos nuestra propuesta en materia de soluciones digitales, como la plataforma de agricultura que ayuda en la producción de cultivos; MiLehmann Pay (la nueva Billetera Virtual de la Cooperativa), que tiene más de 300 usuarios activos y sigue creciendo”, además de la App Mi Lehmann para todos los socios.



EL BROCHE DE ORO

El calor no fue impedimento para que la jornada se coronara de la mejor manera, al estilo de la Lehmann, con un remate de hacienda.

Luego del contundente almuerzo al paso, los interesados en adquirir hacienda pudieron participar de una subasta especial a cargo del martillero Mauricio Tschieder, quien al finalizar, realizó el siguiente análisis: “fue un remate 100% digital con más de 1.000 cabezas y precios en sintonía con la demanda del momento”.

Se lograron precios de exposición, se podría decir, aunque se explican dentro de la tendencia alcista que se viene dando en todas las subastas del país: “machos livianos entre 480 y 540 pesos; machos y hembras entre 450 y 480 pesos; y así con novillitos, faena y vientres, que por el clima no están en las mejores condiciones pero igualmente se colocaron todos; pero lo más importante es todo el evento que hemos vivido junto a ACA”.