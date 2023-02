Meprolsafe rechaza el “intervencionismo del Gobierno nacional” en la lechería

“Si bien conocemos que “El Mercado” existe ya no se puede tapar con la mano, nos propusimos desde San Francisco cambiar el statu quo hoy existente, por haber sufrido los efectos negativos y nunca disfrutar los positivos”, comienza diciendo la entidad que hoy preside Roberto Perracino y asesora el veterano dirigente Roberto Socín, quien ha vuelto a la escena pública luego de la renuncia de Marcelo Aimaro y Fernando Córdoba.

“En busca de encontrar alternativas y experiencias para resolver el problema, nos vinculamos con colegas internacionales participando de Congresos y organizando luego en Argentina el Congreso Internacional de Productores de Leche (CIPLE)”, continúa diciendo la Mesa. “También nos capacitamos, contratando estudios a CERUR y CEPAL, cuya recomendación sintética, para las características de producción y política argentina es: “desdoblar volúmenes y precios”, poniendo en equilibrio y en igualdad de condiciones como de oportunidades a todos los actores de la cadena”, agrega la entidad.

Históricamente la Mesa estuvo de acuerdo con la participación activa del Estado dentro de la cadena, incluso pidiéndole a los funcionarios que manejaron el área los últimos años, que sean más firmes en algunas normativas oficiales. En esta oportunidad, señalan lo siguiente: “Desarrollamos distintas herramientas, como así también redactamos el borrador del Proyecto de Ordenamiento del Sector, para contar con un marco regulatorio de la actividad, que atempere los vaivenes del “Libre Mercado” y evitar el “Intervencionismo actual del Estado Nacional”. Observamos que, de no discutir nuestras sugerencias, “se es funcional” a los grandes grupos económicos (en su mayoría de capital internacional), dejando fuera de la actividad a productores de leche independientemente de su tamaño, induciendo a una acelerada concentración”.

Para finalizar, se muestran amigables con las administraciones públicas que hoy dirigen las políticas lecheras, diciendo que “Estamos a disposición de los Gobiernos, Provincial y Nacional, para presentar nuestra propuesta que, de aplicarse, dejaremos de vivir esos insostenibles momentos y aprovechar el potencial productivo que argentina tiene en la materia”.



DECLARACIÓN

Hace una semana atrás, la entidad de los productores lecheros, había dicho: “La gran mayoría de los participantes de la Cadena Láctea Argentina están convencidos de que el mercado debe funcionar totalmente libre, ya que la oferta y demanda regulan las relaciones. No obstante, nuestra entidad concluyó que todos los países desarrollados en el mundo, respecto de este sector, tienen medidas que regulan a la actividad acorde a la idiosincrasia y necesidades de cada país. Con lo cual, se manejan totalmente libres dentro del marco regulatorio que tienen establecido”.

Se dijo además, que las consecuencias del libre mercado, se evidencia en una “perversa combinación de inconvenientes que hace que la lechería, a pesar de tener un excelente potencial, esté estancada en producción desde el año 1999. Alrededor de los 10.000 millones de litros anuales, casas más, casas menos. Y en estos momentos, se ve agravada la situación por extrema sequía, déficit financiero en las cuentas de los productores y noticias de que los aumentos anunciados por las industrias no se darán, todo lo cual configura un combo para que existan manifestaciones a lo largo y ancho del país”.