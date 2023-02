En el sector afirman que “es imposible” incrementar 25% la oferta de carne

Entre los puntos polémicos del anuncio de Economía, sobresalió uno en particular que parece ir en contra del ciclo natural de la actividad ganadera. Dijo Massa que en 120 días pretenden aumentar un 25% la oferta de faena y por ende de la producción de carne, algo que a primera impresión, contradice el ciclo natural de la producción.

En este sentido, el productor ganadero de la zona de Brandsen (plena cuenca productiva), el Méd. Vet. Antonio Sánchez Astrolog, explicó en El Campo Hoy por qué lograr eso es “imposible”.



EL CICLO GANADERO

“La verdad que resulta imposible creer que en 120 días se puedan lograr cambios en una productividad en donde nos valemos directamente de los factores de la naturaleza -afirmó el productor-. Hoy estamos en el tercer año de sequía, donde se nos han muerto mucha cantidad de animales; para que la gente entienda, el estado corporal de la vaca es fundamental para que se preñe, para que luego geste un ternero, lo cual dura nueve meses, y después el criador lo tiene al pie de la madre y lo desteta a los siete meses; es decir, los tres meses de servicio del toro, nueve de gestación, y siete de destete, estamos hablando de 19 meses para producir un ternero y que lo compre un invernador, un feedlotero y que lo siga recriando para venderlo según el caso entre los cuatro meses que lo compra y en el caso de un invernador que puede ir hasta un año y medio más, así que estamos hablando de un ciclo que comprende dos a tres años”, detalló Sánchez Astrolog. “Me parece maravilloso que quieran hacer esto en cuatro meses, pero es imposible”.



LA SEQUÍA

Además, el profesional repasó los costos que ha generado la sequía en los sistemas ganaderos. “Se han producido una cantidad de costos invisibles, que hacen que el productor se endeude, como por ejemplo la compra de alimento para el ganado; se han pagado hasta 14.000 pesos por rollos de festuca y tierra con fletes desde muy lejos, se ha dado alimento balanceado que nunca se había hecho (en planteos tradicionales) y encima han fracasado las siembras de primavera-verano, lo cual obligará a achicar los rodeos en el invierno o salir a comprar más rollos”. Todo eso, “simplemente para que la vaca no pierda tanto estado corporal”, aseguró el Dr. Sánchez.

A esta situación delicada se le suma que las vacas están muy mal físicamente. “El estado corporal de uno a diez, se encuentra en dos o tres, cuando para preñarse debería estar entre cuatro y cinco puntos”, ejemplificó Sánchez Astrolog. “Esto generará una baja preñez, con menor cantidad de pariciones este año y menores destetes en 2024, lo cual traerá consigo un aumento de precios, al haber pocos terneros”.



EL TRISTE PRESAGIO

“Lo más lamentable es que por esta situación que atravesamos, muchos van a quedar en el camino, a sabiendas de que el 74% de los establecimientos ganaderos del país, tiene menos de 250 vacas, es decir, son productores chicos que no tienen menos defensas que los grandes”, lamentó el Dr. Antonio S. Astrolog.



EL OBJETIVO DEL GOBIERNO

En concreto, “con la ilusión explícita de poder lograr un crecimiento del 25% en la oferta de carne vacuna en los próximos 120 días, es decir cerca de mitad de año, el gobierno se comprometió a financiar gran parte de los costos de los alimentos que necesitan esos establecimientos de engorde a corral. Es decir, subsidiará la soja y el maíz que se utilizan para dar de comer a los animales unos tres meses antes de que se los envíe al matadero”, según lo analizó el sitio especializado Bichos de Campo.

“A fin de morigerar los efectos de la sequía, los productores podrán acceder a subsidios por hasta el 40% del alimento necesario para la terminación de los animales en feedlot. Esto permitirá a los productores tener una mejor alternativa de terminación y engorde, y también recuperar el estado corporal de las vacas madres. Se estima un ingreso de 180.000 animales por mes, ingresando unos 5000 nuevos productores”, exageró Economía en su informe sobre el paquete de medidas que prepara para la carne vacuna.

Aunque habrá que analizar la letra chica de la medida cuando se publique en el Boletín Oficial, vale recordar que entre 2008 y 2011, de la mano de Moreno y de Ricardo Echegaray, desde la ex ONCCA se armó un sistema de subsidios a los feedlots que terminó en grandes escándalos de corrupción, pues o se inventaban establecimientos para desviar dinero público o bien se exageraban las cifras consumidas de granos por dichos engordes. Los pagos recién se destrababan cuando los privados aceptaban dejar 15% de comisión a los funcionarios de ese organismo, que fue disuelto por Cristina Kirchner en 2011, para acallar las sospechas.