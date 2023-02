Fuerte pérdida de reservas del BCRA

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó ayer una fuerte venta de divisas para afrontar el pago de importación de energía, que provocaron una caída de reservas a US$ 39.558 millones.

La operación corresponde a la compra de gas licuado anunciada días atrás por el ministro Sergio Massa.

En total, el saldo negativo fue de US$ 292 millones, el mayor monto desde noviembre de 2021 (US$ 299 millones).

Se debió, en gran parte, a un pago de importación de energía por US$ 262 millones.

Así, la autoridad monetaria acumula en el mes ventas por unos US$ 808 millones.

"Hoy se empezó a pagar los buques para energía. Es la operación que permitirá un ahorro importante este año. Economía lo estimó en US$ 1.313 millones. Para poder concretar ese ahorro, hay que anticipar la compra de GNL", explicaron fuentes del BCRA.

Economía había anunciado que esta compra anticipada permitirá ahorrar este año unos US$ 2.100 millones.

Desde el BCRA indicaron que el manejo de las reservas permite afrontar estos pagos y que el saldo negativo que se observa está dentro de las proyecciones que se manejan.

Garantizaron que se podrá afrontar el pago de las importaciones y de la energía.



COTIZACIONES

Por otra parte, el dólar subió 37 centavos y se ofreció a $199,40. Por su parte, el dólar billete en el Banco Nación opera estable a $198 para la venta.

El dólar blue, a su vez, operó sin cambios a $379, tras superar los $380 durante gran parte de la jornada previa.