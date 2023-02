A esperar si Medrán le da la chance a Olguín

Es una semana larga de trabajo para Atlético de Rafaela, que el lunes a las 21.10 estará jugando el partido correspondiente a la segunda fecha de la Primera Nacional, cuando en Villa Crespo visite a Atlanta en el encuentro de la Zona B televisado por TyC Sports, que será dirigido por Lucas Novelli. Luego del auspicioso estreno con la goleada 3 a 0 ante Tristán Suárez, el técnico Ezequiel Medrán tiene aún varios entrenamientos para ir preparando el once titular, que de todos modos por una cuestión lógica del resultado y la producción, no presenta mayores incógnitas.

Solamente puede plantearse como duda si el entrenador dispone el ingreso, con el consecuente debut, de Matías Olguín en el lateral derecho. El juvenil llegado de Boca Juniors, de concretarse tal alternativa, reemplazaría a Ayrton Portillo que viene de realizar un buen trabajo el viernes pasado.

Por otra parte, parece complicado que Marco Borgnino pueda estar en condiciones ya que viene entrenando diferenciado y Nicolás Delgadillo seguiría como titular en el sector izquierdo del mediocampo. Además, el defensor Mauro Osores tiene una contusión en uno de sus tobillos, pero no será impedimento para que pueda estar ante el elenco Bohemio.