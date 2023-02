Más contrataciones en Unión

Unión de Sunchales continúa sumando nombres para disputar el Federal A. Se hizo oficial la contratación de Gonzalo Hansen, el defensor regresa al Bicho Verde luego de haber llegado a Libertad en octubre del año pasado.

También fue anunciado otro delantero, Matías Grandis, extremo por derecha de 33 años que llega desde Copiapó, del ascenso chileno. Su último club en Argentina había sido Chaco For Ever.

Finalmente, también fue incorporado Román Barreto, lateral izquierdo de 22 años que viene de jugar en Ciudad de Bolívar (Federal A), para el elenco que dirigirá Cristian Molins.

Previamente se habían contratado a: Santiago Colombatti, Alejo Ceccherini, Ciro Leinecker (Atlético de Rafaela); Matías Barrientos (Guaraní Antonio Franco); Alexis Niz (Chaco For Ever); Pedro Mune (Aurora de Bolivia); Santiago Paulini (Newell's); Facundo Farías (Colón); Matías Tejeda (Dep. Libertad); Ignacio Mena (Colón de San Justo); Marcos Vallejos (Huracán de Villa Ocampo); Francisco Ibáñez (San Jorge de Brinkmann).

Cabe acotar que se había renovado el vínculo con: Adrián Rodriguez, Lautaro Romero, Gonzalo Schonfeld, Manuel Vargas, Agustín Ruffinetti y Nicolás Pautasso.