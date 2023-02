Werlen no será DT en el Federal, ¿Maxi Barbero el reemplazante?

Lo que se preveía finalmente se concretó en la noche del martes. Marcelo Werlen no será el entrenador de 9 de Julio en el Federal A. Quien entró en la historia juliense logrando ascensos como jugador y entrenador continuará siendo parte del proyecto, pero no como cabeza de grupo del cuerpo técnico, sino dando una mano como Coordinador, tal cual lo vino haciendo durante el ciclo de Pablo Bonaveri, antes de que volviera el año pasado.

"9 de Julio de Rafaela comunica que Marcelo 'Satanás' Werlen dejará de ocupar el puesto de DT en esta nueva etapa en el Torneo Federal A. Esta determinación parte de su decisión de acompañar y apoyar al club solo por su paso por el Torneo Regional Amateur 2023. Cumplida esta etapa, y deseando dar un paso al costado, lo despedimos como DT. No sin antes agradecerle eternamente, por su trabajo, compromiso y corazón puesto día a día para lograr este ansiado sueño de SER FEDERAL. "Satanás" quedaras en la Historia Grande de 9 de Julio! Mencionamos, además, que seguirá ligado a la institución, formando parte de este grupo de trabajo", expresó el comunicado oficial de la institución.



BÚSQUEDA CONTRARRELOJ

Para el 12 de marzo, fecha de inicio dispuesta por el Consejo Federal para el inicio del torneo (aunque quizás el "9" pueda tener alguna semana más para prepararse) faltan 24 días. El plantel fue licenciado hasta el 22 de febrero, en que comenzará una brevísima pretemporada, que más que nunca se ensamblará con la parte futbolística para arrancar en ritmo el nuevo campeonato.

La dirigencia, con el presidente Hugo Morel a la cabeza, está ya abocada a contratar el sustituto de Werlen.

Una de las opciones que surgió casi inmediatamente es la de Maximiliano Barbero, que ya pasó por 9 de Julio con un buen trabajo, y que hasta el mes pasado trabajó en Ben Hur, quedando luego desvinculado tras la finalización de la participación de la BH en el Regional Amateur.

En las próximas horas estaría prevista la formalización de la propuesta, pero sin dudas que el conocimiento mutuo asoma como un elemento que le brinda chances notorias de ser el elegido para comandar el barco en el retorno a la tercera categoría profesional del fútbol argentino.

Otro técnico de la zona, con experiencia en la categoría que estaría en carpeta, es Adrián Tosetto. El "Chino" dirigió varios años a Unión de Sunchales y también pasó por Sarmiento de Resistencia.



MANTENER UNA BASE

Tomando en cuenta que el mercado no será amplio para 9 de Julio en la búsqueda de refuerzos, salvo lo que haya quedado de quienes no pudieron sumarse en otras categorías que ya comenzaron, será importante para el León tratar de mantener una cierta base de los jugadores que lograron el ascenso. Recordemos que ya partió Gastón Monserrat a Sportivo Belgrano de San Francisco, y Leandro Larrea finalmente será jugador de Boca Unidos de Corrientes, tal como se había conocido previamente porque respetará el acuerdo original con dicha institución.

Un jugador que ya vistió la camiseta del León en el Regional 2020, Agustín Costamagna, podría ser en las próximas horas la primera contratación. El ex Libertad está relegado en Atlético de Rafaela.