El goleador 2022 de la ARB en la Liga Federal

La Liga Federal comenzó a jugarse en sus diferentes zonas desde hace unos días. En la Zona 2 de la División Centro uno de los equipos participantes es El Ceibo de San Francisco, que en la noche del lunes perdió como local en el estreno ante Bocha Sport de Colonia Caroya por 90 a 88. La novedad para el básquet local es que en «La Flor Nacional» hizo su debut Ignacio Zaffetti, el goleador del torneo de la Asociación Rafaelina 2022.

El jugador surgido en Independiente se incorporó para disputar la tercera categoría del básquet argentino en el elenco donde ya juega desde el año pasado Pablo Grosso, ex jugador de 9 de Julio y Ben Hur. El origen del contacto fue a través de Fernando Posetto, que trabaja en el CAI, y tras solucionar algunos temas particulares el alero se sumó al equipo dirigido por Eduardo Blengini.

En este primer encuentro, Zaffetti estuvo 10 minutos en cancha y no marcó puntos. Grosso colaboró para su equipo con 6 tantos. También llegó para este torneo Sebastián Fux, ex Unión de Sunchales.

Cabe mencionar que el reglamento del Federal dispuesto por la Confederación Argentina en cuanto a la distribución de fichas es un tanto especial: cuatro fichas mayores, dos U23 (2000-2001), cuatro U21 (2002-2003). Se pueden tener en la lista de buena fe hasta cuatro u23 y ocho U21, en la medida que sean jugadores con más de un año en la institución. También se pueden tener dos mayores más si fuesen oriundos dos años de antigüedad con pase definitivo en la institución.