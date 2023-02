"Son necesarias e imprescindibles"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, defendió el uso de las pistolas Taser tras el asesinato a balazos de Maribel Zalazar, oficial de la Policía de la Ciudad, en la estación de Retiro del Subte C, al asegurar que "no solamente son necesarias, sino también imprescindibles".

"¿Qué hubiese pasado si esta policía, en vez de atender a este delincuente le hubiera apuntado con un arma como prevención?", se preguntó Berni.

El funcionario de Axel Kicillof, manifestó además durante una entrevista radial que "el uso de las Taser ya no se discute más en el mundo, y en la Argentina lo discutimos cuando tenemos este tipo de inconvenientes, y son discusiones que no llevan a ningún lado".



DESGRACIA

En paralelo, calificó al crimen de la oficial como "una desgracia que les pasa todos los hombres y mujeres que portan un arma, y que tienen la obligación de velar por los derechos de los ciudadanos".

Al respecto, indicó que fue correcto el accionar de Zalazar.



ACCIDENTE

"Lo que pasó ayer fue un accidente. Nadie puede prever que una persona descompensada que está recibiendo ayuda pueda entrar en un estado de excitación como en el que entró (el sujeto), y que termine en la tragedia que terminó. Después, podemos analizar diferentes circunstancias, pero no creo que haya sido una negligencia bajo ningún punto de vista o una falta de uso de Taser", analizó.



PROFESIÓN

INGRATA

Sobre la discusión constante en torno al accionar de la Policía, Berni marcó que se trata de "una profesión a veces ingrata, mal paga y pocas veces entendida" y dijo "debemos dar una discusión que no sea especulativa, y sin tintes políticos".



HIPOCRESÍA

Al respecto, agregó que "lo de ayer no merece ningún tipo de análisis desde el punto de vista del accionar policial" y expresó "no hay que ser hipócritas. Ayer hubiera pasado lo mismo con un policía o con batallón".



LAS TASER

Por último, remarcó que negar la implementación de las Taser en la Policía es "una discusión totalmente estéril, inútil, extemporánea y espasmódica, totalmente especulativa" y sentenció "el mundo ya debatió las Taser. Es más, nosotros en nuestra formación estamos preparando al policía para la generación que viene de armamento, que ya superó la Taser. Discutir hoy la Taser me parece, más allá de especulativo, hasta viejo".