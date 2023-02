La Provincia inauguró una nueva Unidad Oncológica en el Hospital de Rafaela

El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Provincial de Control del Cáncer, inauguró ayer una Unidad de Atención Oncológica en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela, un nuevo espacio de consultorios pensados para la atención integral del paciente oncológico de la localidad y la región.

Además de nuclear a las áreas del hospital ya existentes, la Unidad suma nueva oferta de especialidades de apoyo oncológico, con nuevos consultorios de psico oncología, nutrición oncológica, cuidados paliativos y cirugía oncoplástica.

“Son dos unidades que van a constituir consultorios de asistencia integral que tienen que ver con el control no solo de lo que hace a la patología del cáncer, sino que hace a todo lo que es el sostén del proceso en sí mismo, la nutrición o el acompañamiento psicológico”, explicó el secretario de Salud, Jorge Prieto, quien presidió el acto que se desarrolló a media mañana.

Prieto subrayó que “en cada lugar de la provincia se están haciendo obras así que en definitiva reivindican la importancia que tiene la salud como un derecho, la salud como una estrategia política de recuperar en toda la provincia la prevención, sobre todo luego de lo que ha dejado la pandemia”.

Por su parte, la directora de la Agencia de Control del Cáncer, Graciela López de Degani, remarcó la importancia que tiene la inauguración del espacio en la localidad de Rafaela: “Esta unidad que hoy se inaugura en este Hospital tiene que ver con la contención de los pacientes que desde hace un tiempo ya no tienen que viajar a Santa Fe a hacer un tratamiento oncológico, pero que aún no tenían completas las unidades de apoyo de oncología como las que hoy inauguramos: un área de psico oncología, un área de nutrición y un área de cuidados paliativos que son tan importantes para acompañar los tratamientos”.

Además, la nueva Unidad de Oncología suma en su oferta de especialidades un consultorio de oncoplastia, siendo “uno de los primeros efectores públicos que va a contar con un consultorio similar. Muchas veces luego de algún tratamiento quirúrgico en oncología se requiere una reconstrucción, la unidad suma un consultorio para estos casos”, destacó López de Degani que agradeció “a la cooperadora del Hospital, el voluntariado y a la gente de Lalcec, que entre todos aportaron para que esta unidad hoy sea realidad, son un grupo de gente que está permanentemente apoyando a quienes aquí lo necesitan”.

En tanto, Scarinci admitió que hubo servicios que "en lo peor de la pandemia de Covid se resintieron por lo que ahora debemos dar la respuesta de calidad a la población, por eso mismo se avanza con la creación de esta Unidad Oncológica, que permitirá mejorar los servicios que ofrecíamos, agregar nuevos y en definitiva centralizar para que a través de esa coordinación al paciente le sea más accesible llegar a la consulta y al tratamiento". "La premisa es pensar en el diagnóstico precoz, en el tratamiento temprano y en el seguimiento posterior de cada paciente oncológico. En este nuevo servicio vamos a centralizar no solo la oncología clínica sino también nutrición, salud mental, anatomía patológica, kinesioterapia, que son áreas anexas pero fundamentales", agregó.

Scarinci indicó que "se ha incorporado profesionales para trabajar específicamente en el área y también se han efectuado traslados internos". Asimismo, resaltó "la incorporación de la cirugía oncoplástica de partes blandas, que viene a ocupar un lugar fundamental en el tratamiento de los pacientes, lo que resulta en una mayor complejidad del hospital, que hace poco sumó la unidad de terapia intensiva pediátrica y amplió la terapia de adultos, siempre buscamos potenciar cada una de las áreas".

Por último, Scarini recordó que el "Jaime Ferré" es un "hospital escuela en el que se desarrollan varias residencias, que son un verdadero desafío para la comunidad hospitalaria, pues la actividad educativa docente y médica mejora el ámbito general de trabajo".

Participaron de la inauguración, además del secretario de Salud y la directora de la Agencia de Cáncer, el diputado nacional Roberto Mirabella, la directora de la Región de Salud, Eter Senn, y el subsecretario de Salud de la Municipalidad, Diego Lanzotti.