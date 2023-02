Precios altos en artículos escolares cerca del comienzo del ciclo lectivo

La inflación llegó con fuertes aumentos tanto en útiles como en indumentaria escolar. Los precios difieren en cada provincia, localidad, y también están sujetos a los que establecen las librerías, negocios o supermercados, más allá de que la Secretaría de Comercio de la Nación dio a conocer recientemente un listado de 316 productos de la Canasta Escolar y el Gobierno santafesino lanzará hoy un kit escolar con valores sugeridos.

En este escenario, Diario LA OPINIÓN recorrió algunos negocios de la ciudad con el fin de interiorizarse sobre costos, modalidades de pago y cantidad de ventas con respecto al año anterior.

Ingresamos a la tradicional librería “La Oficina” en donde Facundo, uno de los dueños, nos comentó que una lista de útiles escolares promedio está alrededor de los $15.000.

Al ser consultado sobre la cantidad de ventas en relación al año pasado, dijo que notó un incremento aproximado del 20% y 30%, pero que el aumento de los precios se dio en un 100% -a tono con la inflación anual-, y en algunos productos, como las mochilas, más todavía.

Por ejemplo, una mochila con carrito está en el rango de los $17.000 y $46.000, y una de espalda entre $6.000 y $25.000.

En cuanto a los otros artículos, una cartuchera básica cuesta por ejemplo $2.000, mientras que otras más completas van de los $5.000 hasta los $12.000.

Un lápiz, cuesta entre $60 y $300; una goma, entre $60 y $120; un cuaderno de tapa dura de 48 hojas cuesta $1.000, mientras que uno de tapa blanda, $460. Las 48 hojas tamaño oficio, $900, y las de tamaño estándar, $500.

En La Oficina usan Billetera Santa Fe, todas las tarjetas 3 cuotas sin interés, y tienen promociones con los bancos Nación, Santa Fe y Macro. Ofrecen descuentos con tarjetas locales y al contado efectivo realizan un 10% de descuento.

Al pasar por Cadel D y Z, la tradicional tienda de indumentaria escolar, en especial uniformes, que en diciembre del pasado año cumplió sus primeros 50 años, Alejandro, uno de los empleados, nos comentó que también la gente este año se acercó al local antes, y que va en busca por lo general, de guardapolvos económicos. “Era más común que la gente venga la segunda quincena de febrero, ahora notamos que la gente viene antes, a fines de enero y principio de febrero, siendo uno de los motivos, según cuentan los clientes, evitar hacer cola por el amontonamiento que sucede más cerca del comienzo de clases”, explicó.

Respecto a la temporada pasada, dijo que los precios han aumentado como todas las cosas. Hubo un importante incremento porque también aumentaron los insumos, aunque han tratado de mantener los acuerdos en beneficio de los clientes. “La empresa siempre ha sido muy generosa en ese sentido, flexible con el ciudadano para tener un buen producto, y que esté en buen precio. Hoy estuve atendiendo a gente que vino de Sarmiento, San Vicente, Nuevo Torino, etc. La gente de la zona viene. Hay descuentos por pago al contado, débito, y también está la posibilidad de pagar con tarjetas”, agregó.

En relación a los costos de guardapolvos, uno para varón clásico está a $7.200, y uno anti-manchas con mangas desmontables, a $10.600. Para las nenas, el modelo clásico “Paulita” por ejemplo, está a $7.200, y la otra versión del mismo modelo anti-manchas y con mangas desmontables, a $8200. Sobre los acuerdos con los sindicatos, nos comentó que los empleados tienen beneficios por pertenecer a determinadas empresas, más allá de los descuentos que hacen ellos. “La bonificación que nosotros hacemos desde aquí es un 15% por pago efectivo, un 10% de pago con débito, con billetera Santa Fe luego tienen el reintegro del 30% y en crédito tienen 3 y 6 cuotas sin intereses”, dijo. A su vez, ellos tienen una acuerdo con CAEPAM (Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales), y ponen a disposición de los afiliados un tipo de modelo estándar con opción de cambio por un modelo diferente con manga desmontable y anti-manchas pagando la diferencia.

El negocio tiene precios establecidos desde principio de temporada y los mantienen durante la misma. “No es algo que va cambiando, es más, hay gente que viene y reserva su guardapolvo sin que se le cobre anticipo porque por ahí vienen a buscar un modelo en especial y no está en ese talle, entonces le damos esa alternativa porque los confeccionamos acá. Los productos van rotando, y al tener tantos modelos, en algunos tenés más talles y en otros menos. Hay una relación de confianza con los clientes en algunos casos. Los guardapolvos clásicos o básicos son los que más están saliendo”, comentó Alejandro.

Al visitar una zapatería céntrica, uno de los dueños nos comentó que lo que notaron es que el número de ventas con respecto al año anterior es más o menos similar. Lo que sí observan es que este año las compras se adelantaron. “La gente aprovecha las tarjetas, sus cortes, y para no amontonar los gastos, empezó a venir a partir de la primera quincena de enero”, dijo el dueño. También comentó que hay un consumo medio aletargado desde que se dispararon los precios a mediados del año pasado de todos los productos, pero que el calzado fue uno de los rubros que más aumentó, sobre todo los de calidad. En relación a las zapatillas que suelen comprar para la escuela, nos comentó que Yaguar es una marca que están trabajando muy bien, y que tiene un precio intermedio. “Se está vendiendo muy bien desde hace unos años porque las zapatillas son de buena calidad, y tienen un buen precio”, dijo. En cuanto a precios, informó que un par de zapatillas de cuero de esa marca, está alrededor de $5.500. En cambio, unas Topper de cuero, están alrededor de los $18.000.

Volviendo a tema útiles, podríamos decir que los precios aquí están en sintonía con datos nacionales, que informan un incremento promedio de 63,39% respecto del año anterior, con picos de hasta 130% en el caso de los "marcadores", mientras que las zapatillas y los guardapolvos promedian un alza de 54,21%. El acuerdo de la Canasta Escolar que se enmarca dentro del programa Precios Justos, fue firmado con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), y en el mismo se establece una pauta promedio de aumentos del 3,2% mensual hasta el 30 de junio. Veremos si esto se cumple.

Y en Rafaela, con este paneo de algunos comercios, los vecinos que aún no salieron a hacer compras escolares tienen ahora una idea general de cómo están los precios, que en el común denominador es lo que más importa o preocupa a la hora de equipar a los hijos para un nuevo ciclo lectivo que se avecina.



AYUDA DE LOS GREMIOS

Para beneficio de los trabajadores, hay gremios que ayudan a sus afiliados a contrarrestar los efectos de la inflación. Uno de ellos el Centro de Empleados de Comercio. En diálogo con Betina, una de las responsables administrativas, nos comentó que en esta oportunidad entregará 1700 bolsas con útiles, de las cuales, 150 serán derivadas a algunas localidades cercanas. Tienen 4 categorías de estudiantes y en base a ellas preparan los elementos que les suelen pedir según la edad: Sala de 4 y 5, de 1° a 3° grado, 4° a 6°, 7° a 3° año de la secundaria, y de 4° a 6° del mismo nivel.

Hasta este viernes se efectúan las entregas de las mismas de 7 a 15, para lo cual hay que presentar el carnet titular, carnet del hijo y el último recibo de sueldo. En caso de repitentes, deberán presentar certificado de alumno regular sin excepción.

Por otro lado, el gremio tiene acuerdos con negocios donde venden indumentaria escolar como Cadel D y Z entre otros.