El dólar blue cerró en baja

La cotización del dólar blue retrocedió un peso sobre el final de la jornada, a $379 en el mercado paralelo, con una brecha del 98% con relación al mayorista. El Banco Central, en tanto, debió vender otros US$ 305 millones y ya se desprendió de US$ 709 millones en lo que va del año.

El dólar acumula un incremento de $33 en el año, después de cerrar 2022 en $346. Las cotizaciones financieras operaron con tendencia alcista: el contado con liquidación lo hace a $371,51 y el MEP o Bolsa a $356,48. Por su parte, el dólar minorista se vendió a un promedio de $199,65, el ahorro a $26,29 y el turista a $394,86.

Durante la semana pasada, el Banco Central informó que las reservas brutas cayeron a US$ 40.008 millones tras sus reiteradas intervenciones en el mercado de cambios. Desde el lunes de la semana pasada y hasta el viernes, el organismo totalizó ventas por US$ 286 millones, un 8,3% más que en la semana anterior.

En tanto, el dólar financiero escala con fuerza y el Contado con liquidación (CCL) acumula un alza de casi $9 en 4 ruedas, mientras que el MEP avanza por segunda jornada consecutiva. En la Bolsa, el dólar CCL asciende $4,08 (+1,1%) hasta $374,95. Así, la brecha con el mayorista alcanza el 95,2%.

En la misma sintonía, el dólar bolsa se eleva $1,12 (+0,3%) y opera a $356,39. El spread con el mayorista se ubica en 85,6%.

En este contexto, el Banco Central acumula un saldo vendedor en el mercado de cambios por unos US$ 480 millones en febrero, una tendencia preocupante por la pérdida de reservas también producto de la recompra de bonos. El BCRA en febrero no ha podido sumar reservas. "En lo que va del mes, la autoridad monetaria lleva un saldo vendedor en el mercado de cambios de más de US$ 400 millones, y también pierde reservas por la compra de bonos", dijo un informe de Fundcorp.

Así, está a más de US$ 2.000 millones debajo del target de reservas de fin de marzo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por tanto, esta todo dado para que haya más cepo y un nuevo dólar soja".

A esto se suma la revisión que realiza la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de las cuentas del país, en el marco del acuerdo firmado hace un año que establece metas para la acumulación de reservas del BCRA y el financiamiento del déficit fiscal, entre otros objetivos. La meta es que las reservas internacionales se incrementen en 4.000 millones de dólares este año.