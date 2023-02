La oposición criticó al Gobierno por no poder controlar la inflación

Referentes de distintos espacios de la oposición cuestionaron ayer al Gobierno por la inefectividad de sus medidas para bajar la inflación, tras la difusión del índice de enero, que registró un 6% de suba en los precios. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que el billete de mayor denominación del país "no alcanza ni para comprar un cuaderno".

"Empiezan las clases. Nuestro billete más grande no alcanza ni para comprar un cuaderno. Tener los útiles básicos nos cuesta un 137% más que el años pasado. Esto es la inflación y no está en la cabeza de los argentinos, está en la educación de nuestros hijos", resaltó el mandatario porteño en su cuenta de Twitter.

El diputado José Luis Espert afirmó que con el índice de enero anualizado da "un 100%" de inflación y cuestionó al Gobierno por "bruto". "La inflación de enero fue de 6%, o sea, 100% anualizado, más alta que la inflación de 94.8% de 2022. Mal comienzo de año para el programa de Precios Justos...justo lo que no había que hacer: controlar precios para bajar los precios. Más brutos, no se consiguen", criticó el legislador bonaerense.

Por su parte, el senador y candidato a gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo sostuvo: "Recordemos que Sergio Massa dijo que la inflación iba a ir bajando progresivamente hasta llegar al 3% en marzo. Parece que corre el mismo destino que todas las falsas promesas del Frente de Todos".

El jefe del bloque de diputados nacional de la UCR, Mario Negri, en tanto, recordó la "guerra contra la inflación" del presidente Alberto Fernández y dijo que perdió "por goleada".

"El 6% de inflación en enero. ¿Cuánto de este número es ´autoconstruido´ por los argentinos, Señor Presidente? ¿Qué pasó con la guerra que declaró hace 11 meses? Lo alarmante no es que el Gobierno pierda por goleada sino la cantidad de ciudadanos que se empobrecen día a día", se quejó el cordobés.

El secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad, Waldo Wolff, agregó: "8% aumentó la tarifa de luz en Enero. 6% aumentó la inflación en enero 98.8% fue la inflación interanual. En vez de joderle la vida a los vecinos con los cortes de luz, bajen la térmica de la Casa de la Moneda para que dejen de emitir. No sean cínicos y gobiernen". (NA)