El Ejecutivo convocó al Concejo a extraordinaria

A través del Decreto N° 54.482 que lleva la firma del intendente, Luis Castellano y del jefe de Gabinete municipal, el Departamento Ejecutivo convocó al Concejo a sesiones extraordinarias para este jueves a partir de las 9:00 para tratar cinco proyectos que recién presentó ayer a media mañana a mesa de entradas del cuerpo legislativo. La eximición en el pago de una deuda por parte del Club Tiro Federal, la autorización por el redireccionamiento de partidas del presupuesto 2022, la compra directa de cámaras con lector de patentes, la compra directa de materiales, equipos y maquinaria para mejorar las condiciones laborales de los trabajos municipales y la autorización para tomar un endeudamiento de 125 millones de pesos en el marco del Programa Municipal de Inversiones (Promudi) del Gobierno provincial constituyen los cinco expedientes incluidos en la convocatoria que debe realizarse 48 horas antes de la sesión. "Llegó con lo justo", dijo el presidente del Concejo, Germán Bottero, en diálogo con LA OPINIÓN.

De todos modos, una de esas iniciativas se quedará en el camino y solo pasará a Comisión, según anticipó Bottero tras una reunión del bloque de Juntos por el Cambio y del PDP, en la que participaron Leonardo Viotti, Miguel Destéfanis, Ceferino Mondino, Lisandro Mársico y el propio Bottero en el despacho de la presidencia.

"El lunes al mediodía recibimos a los secretarios de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino y a la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, quienes nos anticiparon cuáles eran los proyectos que el Ejecutivo quería incluir en la extraordinaria. Pero fue una reunión en el aire porque no teníamos esos proyectos, que recién ingresaron este martes a las 10. Nosotros como bloque dijimos que hay dos temas que pueden esperar, el primero es el de la ordenanza para habilitar el funcionamiento del primer crematorio de Rafaela, que está en construcción sobre la Ruta 70. A partir de nuestra postura ese proyecto no estará en el orden del día", explicó Bottero.

"También planteamos que la compra directa de vehículos, maquinaria y materiales destinados a mejorar las condiciones laborales de los municipales en función del convenio firmado con el SEOM debía esperar hasta el inicio del período de sesiones ordinarias, en marzo. Pero el Ejecutivo lo incluyó igual pese a nuestra posición, por lo que seguramente lo dejaremos en comisión. Hace más de 30 años que gobierna el peronismo, 15 días más no cambiará nada, es un tema que requiere más tiempo de análisis y de hecho este viernes nos reuniremos con los dirigentes del sindicato, que quieren darnos detalles del convenio firmado con el Municipio, que fue presentado la semana pasada pero no habíamos sido invitados", indicó el titular del Concejo. "No teníamos acuerdo en el bloque para tratarlo", agregó.

De acuerdo al decreto de convocatoria, "se propone condonar y eximir a la Asociación Tiro Federal Argentino del pago de la deuda vencida y no vencida, respectivamente (por más de un millón de pesos) en relación "al inmueble ubicado sobre Av. Aristóbulo del Valle, en barrio Villa del Parque, para "posibilitar su donación al Superior Gobierno de la Provincia para la construcción de la Escuela Regional de Policía".

En tanto, se elevó para su refrendo el Decreto Nº 54.417 por el cual "se ratificó en todos sus términos el Convenio celebrado en fecha 26 de diciembre de 2022 con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe a los fines de adquirir equipamiento para el fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia que oportunamente se encontraran bajo la gestión local, en el marco de la Ley Provincial Nº 14.070". "El proyecto redunda en un mejoramiento en nuevas tecnologías para el centro de monitoreo local que opera en las instalaciones de la GUR, y para la concreción del mismo es indispensable contar con herramientas jurídicas que agilicen las contrataciones y autoricen, de manera excepcional, al Departamento Ejecutivo a realizar la adquisición de los productos de manera directa, con independencia de las formas de contratación que correspondan en cada caso según normativa vigente ya que resulta imprescindible continuar implementando el uso de nuevas tecnologías para mitigar la comisión de delitos", sostiene el decreto. En síntesis, el Ejecutivo recibió una partida de casi 4 millones de pesos por parte de la Provincia que utilizará para comprar 4 cámaras con lector de patentes.

"Asimismo, se solicitará el tratamiento y aprobación del Proyecto de Ordenanza en el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a la compra directa de maquinarias y rodados, así como la adquisición de insumos y repuestos y la contratación de mano de obra necesarios para garantizar el correcto mantenimiento y funcionamiento de toda la flota de vehículos de la Municipalidad, en el marco del plan de modernización, y la compra directa de contenedores para mejoramiento de infraestructura laboral y elementos, herramientas e insumos para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores municipales", señala el decreto en relación al tercer tema incluido en la extraordinaria, que según Bottero pasará a comisión. "Tales peticiones de excepción al régimen de contratación general, encuentran su fundamento en los antecedentes sobre procesos licitatorios para adquisición de este tipo de bienes que se declararon fracasados o desiertos por falta de presentación de ofertas o el no cumplimiento de las especificaciones técnicas, debido a la falta de stock y disponibilidad de unidades por parte los proveedores generada por la situación inflacionaria del país y la imposibilidad de mantener los precios en cumplimiento de los pliegos licitatorios, así como también en la urgencia de garantizar adecuadas condiciones de trabajo para los trabajadores municipales, respectivamente", afirma en los fundamentos.

El cuarto proyecto busca que el Concejo autorice al Ejecutivo a firmar un convenio con el Gobierno provincial para tomar un crédito de 125,3 millones de pesos en el marco del Programa Municipal de Inversión, que se destinará a la compra de dos camiones de riego, un barreaspirador y un camión con caja compactadora.

Por último, el quinto expediente hace referencia a la necesidad de autorizar un movimiento de partidas, que comprende la recepción de un fondo de 2 millones de pesos enviado por la Provincia como aporte no reintegrable para financiar el proyecto de huerta agroecológica.