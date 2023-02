Ferrari apunta a luchar por el campeonato con el SF-23

Ferrari quiere pelear por el título de la Fórmula 1 en 2023 y su temporada arrancó con la presentación del nuevo modelo SF-23.

La escudería italiana finalizó el año pasado ocupando la segunda posición en el Campeonato Mundial de Constructores, resultado que esperan mejorar para destronar a Red Bull.

Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. volverán a ser los pilotos de la casa de Maranello, como en los dos años anteriores.

El único y principal cambio reside en el nuevo director de equipo, Fred Vasseur, que sustituyó al cuestionado Mattia Binotto.

"Ferrari es el único equipo en la F1 que tiene este ambiente", aseguró Carlos Sainz Jr. en la presentación del nuevo SF-23.

"Somos muy competitivos, pero siempre lo hacemos con respeto. Tenemos muy buena relación con Charles (Leclerc), ya es nuestro tercer año juntos", explicó el madrileño refiriéndose a su compañero de equipo.

"Esto solo pasa en Ferrari, y es lo que hace muy especial. Fiorano es un lugar soñado para presentar el coche y estoy muy feliz de ver a tantos tifosi aquí", señaló Charles Leclerc.

"Estoy deseando por subirme a este coche. Hemos realizado un gran trabajo al identificar las debilidades del auto. Ojalá podamos ganar el campeonato", agregó el monegasco.

"No me importa qué piloto gane la primera carrera. Lo más importante es priorizar a Ferrari. Veremos lo que sucederá en Barhéin, pero el equipo es la prioridad. Es emocionante presentar el coche, realizamos un gran trabajo y hoy todo el mundo está muy orgulloso", explicó Fred Vasseur.

"Estaba claro que la fiabilidad no fue nuestro punto fuerte el año pasado, pero hemos logrado avanzar en ese sentido y seguramente eso se verá reflejado a partir de los test de pretemporada y en el campeonato", reconoció.

"El motor está congelado pero se pueden cambiar piezas por fiabilidad y no es un secreto que no fue lo mejor nuestro en 2022. Veremos qué pasa pero creo que estamos en un buen sitio", afirmó el nuevo jefe del equipo.

"Tenemos apenas tres días de preparación, pero estoy seguro que los ingenieros controlarán todos los aspectos del auto que necesitan ser probados", aseguró Vasseur.

Finalmente, admitió: "Tengo una gran responsabilidad, lo sé, hemos trabajado a fondo en este coche, se ve todo lo que hicimos y veo que todo el mundo está orgulloso, por lo que la motivación se mantendrá bien alta durante todo el campeonato".

A simple vista, el SF-23 de Ferrari sigue una línea continuista con su antecesor. En el alerón trasero, como ya hicieron en el Gran Premio de Italia durante la temporada pasada, llevará el nombre del equipo, aunque esta vez en las 23 fechas del calendario.