Lucas Novelli dirigirá el partido Atlanta-Atlético

El árbitro tandilense Lucas Novelli fue designado para controlar el encuentro que disputarán Atlanta y Atlético de Rafaela, el próximo lunes desde las 21:10 (televisará TyC Sports).

La Crema" integra la Zona B, que estará realizando su segunda fecha, en tanto que para la Zona A será la tercera.

Los partidos del fin de semana y los árbitros que se encargarán de dirigirlos se resumen en el siguiente informe:



EN LA ZONA A



Viernes: a las 18:00, Patronato de Paraná vs. San Martín de San Juan, Sebastián Zunino; a las 21:00, Estudiantes de Río Cuarto vs. San Telmo, Nelson Sosa y All Boys vs. Temperley, Jorge Broggi.

Sábado: a las 17:30, Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Flandria, Gastón Monsón y a las 21:15, Defensores de Belgrano vs. Almagro, Emanuel Elarque.

Domingo: a las 19:00, Güemes de Santiago del Estero vs. Defensores Unidos, Carlos Córdoba y a las 21:30, Deportivo Morón vs. Brown de Puerto Madryn, Ramiro López.

Lunes: a las 17:00, Almirante Brown vs. Agropecuario de Carlos Casares, Nelson Bejas y a las 19:05, Nueva Chicago vs. San Martín de Tucumán, Juan Pafundi. Libre: Alvarado de Mar del Plata.



EN LA ZONA B



Viernes: a las 21:00, Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Aldosivi de Mar del Plata, Sebastián Martínez; Racing de Córdoba vs. Estudiantes de Buenos Aires, Julio Barraza y a las 21:10, Ferro Carril Oeste vs. Quilmes AC, Pablo Giménez.

Sábado: a las 17:00, Deportivo Riestra vs. Brown de Adrogué, Rodrigo Rivero y Chacarita Juniors vs. Villa Dálmine, Franco Acita y a las 20:30, Tristán Suárez vs. Deportivo Madryn, José Carreras.

Domingo: a las 18:00, Mitre de Santiago del Estero vs. Deportivo Maipú de Mendoza, Adrián Franklin; a las 19:00, Chaco For Ever de Resistencia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Andrés Gariano; a las 21:10, Atlanta vs. Atlético de Rafaela, Lucas Novelli.