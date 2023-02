Panamá, el rival del primer amistoso de los campeones

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La selección argentina de fútbol se enfrentará a Panamá en el primer amistoso tras la consagración en el Mundial Qatar 2022 en un cotejo que se llevará a cabo en el estadio Más Monumental el 23, 24 ó 25 de marzo.

El anuncio aún no se hizo de manera oficial, por lo que se están ultimando detalles sobre el amistoso, pero el rival sería el país centroamericano, a quien Argentina ya se enfrentó dos veces: la primera fue un triunfo 3 a 1 en un amistoso en 2009, cuando Diego Maradona era el entrenador de la selección, mientras que la segunda fue el categórico 5 a 0 por la Copa América Centenario en 2016 que se disputó en Estados Unidos.

Si bien la fecha del partido es aún una incógnita, la más aproximada sería el 24 de marzo, pero al coincidir con el Día de la Memoria en Argentina, el encuentro podría moverse al 23 o al 25 del mismo mes. La cita no sobrepasará esos días porque el 28 Panamá disputará la Liga de Naciones de la CONCACAF frente a Costa Rica.

La confirmación oficial aún no se hizo debido a que desde la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están esperando a que Lionel Scaloni renueve su contrato como entrenador del seleccionado.

Según fuentes de la entidad rectora está todo encaminado para que se concrete la continuidad del técnico campeón del mundo en Qatar.