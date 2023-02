Un debut que ilusiona

Silvio Fontanini no pudo ocultar su entusiasmo por el muy buen comienzo que tuvo Atlético en la Primera Nacional, con una categórica victoria frente a Tristán Suárez, que ilusiona al pueblo "Celeste".



- ¿Lo sorprendió el rendimiento del equipo?

- Por ser el debut podría decir que fue una grata sorpresa, pero que en realidad esperábamos. El equipo respondió a las buenas sensaciones que nos había generado en la pretemporada. Se pudo ver el gran trabajo que hicieron durante prácticamente dos meses. Fue muy intenso tanto en lo futbolístico como en lo físico. Llegamos al inicio del campeonato mejor preparados que el año pasado y todos éramos conscientes que para volver a ser protagonistas teníamos que dar vuelta la página. Fue un año de mucho sufrimiento el que debimos afrontar en 2022 y esta vez no queremos repetir una experiencia que fue muy desgastante para todos.



- ¿Llegaron todos los refuerzos que esperaban?

- En gran medida sí, porque necesitábamos renovar el plantel y lo pudimos lograr. Algunos siguen y los futbolistas que llegaron mostraron una adaptación positiva y eso es realmente muy bueno para el grupo. El sentido de pertenencia será importante para alcanzar los objetivos que nos propusimos y estoy seguro que estos jugadores supieron interpretar correctamente ese mensaje. Después de noventa minutos es prematuro y hasta aventurado gastar a cuenta, pero estoy convencido que la historia en este torneo será muy diferente a la del anterior. Acerca de los refuerzos, quizás nos hubiese faltado un delantero, pero algunos habíamos apuntado tuvieron exigencias muy elevadas en la parte económica y optamos por no apartarnos del presupuesto que nos habíamos trazado.