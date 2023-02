Silvio Fontanini: "El autódromo necesita obras y estamos decididos a ejecutarlas"

Por Víctor Hugo Fux



El fútbol y el automovilismo vienen transitando de la mano por un sendero que ya recorrió algo más de sus primeros 100 años. Son dos actividades populares y de masiva convocatoria. Atlético de Rafaela sabe muy bien de qué se trata y está decidido a realizar todos los esfuerzos necesarios y que estén a nuestro alcance para que el Club siga creciendo a nivel institucional y deportivo.

Las últimas sensaciones reflejan un panorama alentador y así lo manifiesta su presidente, el Dr. Silvio Fontanini, en diálogo con LA OPINIÓN. El máximo dirigente de la entidad, abordó diferentes temas, con absoluta claridad y con su habitual generosidad en todos sus conceptos, para que sus respuestas no dejen margen para repetir interrogantes.

El cuestionario fue surgiendo de una manera espontánea y sin ningún tipo de condicionamientos. En un tono coloquial, pero sin apartarnos del trato respetuoso.



- ¿Empezamos por las obras del autódromo?

- Sí, hoy es un tema que consideramos prioritario en la directiva, porque todos somos conscientes que necesitamos realizar obras para estar a la altura de lo que en estos tiempos ofrecen los autódromos que se fueron construyendo en los últimos años, como los de Termas de Río Hondo y El Villicum, que se pudieron construir gracias a los aportes de los gobiernos de Santiago del Estero y San Juan. Ahora se conoció un proyecto muy similar de Presidente Roque Sáenz Peña, en el Chaco, que también quiere tener un escenario de primer nivel. Hay que reconocer que estamos hablando de escenarios que responden a todas las exigencias que plantea el deporte motor de estos días. En nuestro caso, estamos decidido a seguir avanzando, a partir de un ambicioso plan de obras, que vamos a ejecutar en un plazo relativamente corto, no solamente para que el autódromo pueda mantener un lugar bien encumbrado, sino también para responder a lo que nos reclama la historia de más de 100 años organizando competencias, algo que no todos pueden exhibir, porque eso no se compra en el mercado. Hoy, la decisión está tomada y vamos a encarar un proyecto ambicioso, pero totalmente necesario, para seguir ocupando un lugar entre los mejores.



- ¿Qué obras se van a ejecutar y cuáles son los plazos estipulados?

- Son varias y en la medida que logremos el apoyo oficial que ya gestionamos y que está bastante avanzado, entiendo que en este primer semestre vamos a poder avanzar en las más importantes, como la repavimentación total del circuito y algunas complementarias que tienen que ver prioritariamente con la seguridad, la salud y las comodidades para la gente que nos acompaña en las carreras y que se merece una atención que supere a la que en la actualidad le estamos ofreciendo.



- ¿Cuáles son concretamente esas obras complementarias?

- Se va a colocar un nuevo tejido perimetral, reforzado con tensores de acero de mayor diámetro, tanto en las rectas como en los curvones, que nos permitiría realizar carreras en el óvalo, como ya nos planteó el Top Race, que asumiría ese desafío. También está en carpeta una sala destinada a la asistencia médica, que vamos a equipar con elementos de alta complejidad. Trasladaremos el galpón de la técnica hacia el norte de los boxes y el espacio que hoy ocupa ese espacio dejará su lugar a la ampliación de la zona que ocupan las carpas, teniendo en cuenta que las categorías vienen incrementando sus parques de máquinas y estaríamos necesitando al menos unos 100 boxes de esas características. Otro tema pendiente y al que le vamos a dar una solución es el ingreso a los pits, que por cuestiones de seguridad viene reclamando una modificación. También se van a sumar nuevos módulos sanitarios.



- ¿Qué categorías podrían estar corriendo este año?

- Por ahora no podemos confirmar fechas por el tema relacionado con las obras, que mientras se estén realizando, no nos permitirán hacer competencias. Las fechas se van a poder determinar luego del llamado a licitación, la posterior adjudicación y el inicio de los trabajos. Estimamos que en el término de 90 a 120 días, de no surgir imponderables o complicaciones, una vez que se cumplan todos los requisitos previos, van a estar finalizadas. Mientras tanto, ya está definida la presentación de las TZ y por estos días la gente de TC2000 se puso en contacto para expresarnos su voluntad de volver a correr, después del muy buen espectáculo que ofrecieron en su regreso a nuestro autódromo cuando se llevó a cabo la Semana del Automovilismo el año pasado, en la que también nos visitó el TopRace. Está abierta, como siempre, la posibilidad de traer al Turismo Carretera, pero en ese caso, al igual que en los anteriores, vamos a depender de la finalización de las obras. Nuestra relación con la ACTC es excelente y ellos nos manifestaron su interés por correr en Rafaela, que es una muy buena plaza, por su convocatoria, algo que no es un dato menor para la categoría, que sin dudas, es la más popular de la Argentina.



- ¿Una vez que concluyan las obras se podrá apuntar a organizar algunos eventos internacionales?

- Sí, es uno de los objetivos del Club y es una posibilidad es algo que se viene evaluando hace algún tiempo. La idea es traer, en principio, a una categoría sudamericana y después trabajar con la mente puesta en alguna mundialista. Yo creo que no solamente quienes hoy somos dirigentes, al igual que todos los rafaelinos, soñamos con ver un automovilismo de élite. Obviamente, es algo que nunca perdemos de vista, pero debemos asumir que no se trata de un emprendimiento sencillo, por una cuestión presupuestaria. De todos modos, Atlético lo va a intentar. ¿Alguna vez podremos traer a una categoría de los Estados Unidos, como la NASCAR?, es una pregunta que siempre me estoy haciendo, pero que por ahora no tiene respuestas. La historia nos avala y los sueños están para hacerse realidad, como ocurrió hace más de cincuenta años cuando nos visitaron los autos y los pilotos de Indy.



- ¿Cómo está Atlético en lo institucional?

- Es un Club ordenado en todos los aspectos y a pesar de las dificultades de los últimos tiempos, como consecuencia de la pandemia, hasta donde estuvimos habilitados, pudimos llevar a cabo distintas actividades, respetando siempre las restricciones. Un dato importante y que valoramos mucho los atletiquenses, es que actualmente tenemos unos 4.000 socios, una cantidad que no alcanzábamos desde hace unos veinte años, cuando logramos el primer ascenso y muchos se acercaron a la institución para acompañarnos en el fútbol de Primera División.



- Es muy importante todo lo genera la institución a través de sus eventos.

- Totalmente, es algo que tenemos bien claro. Atlético convoca a lo largo del año, en sus diferentes programaciones, especialmente las deportivas, a unas 100.000 personas, con un aporte significativo del Turismo Carretera por el lado del automovilismo y del Sueño Celeste en materia de fútbol infantil. Son dos eventos que se desarrollan a lo largo de varios días y que generan un fuerte impacto económico para la ciudad, de unos 1.000 millones de pesos. Quiero dejar en claro que odas las disciplinas están trabajando muy bien a nivel de organización y de competencia, dos aspectos que son vitales y que apuntalan el crecimiento institucional, a partir del trabajo de las distintas subcomisiones.



- ¿Silvio Fontanini va por la reelección?

- No, ya se los comuniqué a los integrantes del consejo directivo, pero sí estoy a disposición para acompañar a mi grupo desde el cargo que sea, porque el Club es lo más importante, al margen de la función que cualquier dirigente pueda cumplir.