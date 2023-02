Mataron a balazos a una mujer policía: detuvieron al asesino

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, murió ayer tras ser gravemente herida en la estación Retiro de la Línea C del Subte, por un hombre que le arrebató su arma reglamentaria, y le disparó antes de ser detenido.

Según confirmaron fuentes policiales a NA, la oficial Maribel Nélida Salazar, de 36 años de edad, falleció tras ser trasladada en helicóptero al Hospital Churruca, mientras que un operario del subte -que también resultó herido- se encontraba fuera de peligro. .

El incidente ocurrió alrededor de las 11, cuando un hombre identificado como Oscar Gustavo Valdez, de 30 años de edad, en la estación Retiro del subte C solicitó atención médica por un presunto dolor en una pierna, según indicaron delegados gremiales del metro porteño.



INFORMACIÓN

OFICIAL

En un comunicado de prensa, dijeron que el agresor "había pedido ayuda porque aparentemente estaba lastimado" y mientras era asistido por personal del subte, "vio a la mujer policía y se puso nervioso, por lo que se trabó en lucha con ella".

"Ocurrió en la línea de molinetes, le sacó el arma a la mujer policía y efectuó cuatro disparos", dos de ellos impactaron en la funcionaria pública, agregaron los metro delegados.

La oficial resultó herida en el tórax y en el cuello, en tanto otra de las detonaciones impactó en la cintura de un operario del subte, que debió ser hospitalizado.



INMEDIATO

TRASLADO

La mujer policía fue trasladada de urgencia y en helicóptero al Hospital Churruca, donde falleció alrededor del mediodía..

En tanto, el hombre que disparó, de 30 años, fue detenido frente al Hotel Sheraton, tras intentar escaparse y descartar el arma en las escaleras del subte.

Se informó que el detenido tiene antecedentes penales por violencia de género, en 2021, y por resistencia a la autoridad, en 2020.



INTERRUPCIÓN

DEL SERVICIO

El incidente generó que el subte fuera interrumpido en la línea C, aunque luego los metro delegados anunciaron un paro de actividades en reclamo de más seguridad.

También estuvo cortada la circulación de autos, en la zona hasta entrada la tarde.



RECLAMOS POR

SEGURIDAD

Un delegado sindical de la Línea C dijo que desde hace tiempo vienen reclamando mayores medidas de seguridad.

"No es un hecho aislado, pedimos más seguridad, episodios de violencia suceden siempre, no en este grado, pero por eso siempre reclamamos mayores medidas de seguridad", dijo el hombre en declaraciones a la prensa.

"Desde hace tiempo venimos reclamando a la empresa EMOVA -la concesionaria del servicio- y al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se fortalezca el esquema de seguridad en el subte y se disponga la presencia de mayor cantidad de efectivos, porque en un escenario de violencia creciente como el actual, todos los días se producen situaciones que pueden derivar en hechos trágicos, como el que hoy nos duele a todos los argentinos", indicó la UTA en un comunicado de prensa.

"Reiteramos con firmeza nuestro pedido a las autoridades empresariales y gubernamentales, que son las responsables de la seguridad de pasajeros, a fin de que se implementen medidas urgentes para que tomar el control de la situación y reducir al máximo el riesgo de que vuelvan a producirse episodios de este tipo", agregó el sindicato.



SOLIDARIDAD

Finalmente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresó su dolor por la muerte de Salazar, de igual modo que se solidarizó con el trabajador del subte que terminó herido.